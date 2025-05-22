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    防共軍「演轉戰」 學者：萬事莫如防空急

    美軍印太司令帕帕羅近期在夏威夷盟邦軍官集會時示警，中國在台海發動具侵略性的大量軍事動員，已非單純的演習，且處於「危險競賽」中。（美聯社檔案照）

    美軍印太司令帕帕羅近期在夏威夷盟邦軍官集會時示警，中國在台海發動具侵略性的大量軍事動員，已非單純的演習，且處於「危險競賽」中。（美聯社檔案照）

    2025/05/22 05:30

    蘇紫雲：台灣須擴大採購防空飛彈 加速建構防空能力

    〔記者方瑋立／台北報導〕美軍印太司令帕帕羅近期在夏威夷盟邦軍官集會時示警，中國在台海發動具侵略性的大量軍事動員，已非單純的演習，且處於「危險競賽」中。對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪指出，「萬事莫如防空急」，台灣須優先擴大向美國採購NASAMS中程防空飛彈，以及快速建構防空的「系統戰」能力，才能確保二○二七年的窗口消失或延後。

    共軍演習 已達可實戰戰爭邊緣

    外媒報導，帕帕羅等美軍將領與盟邦高階軍官近期於夏威夷集會時示警，中國去年一天內動員一五二艘攻擊艦、四分之三的兩棲艦艇與數十個陸戰旅，在台海進行具侵略性的演練，他強調這已非單純演習，而是處於「危險競賽」中。他說，對美國及盟邦而言，共軍可能對台動武初步階段，須優先讓共軍雷達站、飛彈發射器與指揮中心無法運作，以免影響盟軍行動。

    蘇紫雲受訪表示，帕帕羅的說法應是透過美軍戰場情報分析，包括共軍近期演訓科目、節奏與數量，讓他判定中共已在進行「排演」而非單純「演習」，意即共軍演習已達可以實戰操作的「戰爭邊緣」階段，也是我國國軍所強力防範的「由演轉戰」。該場研討會的觀察顯示，共軍已逐步落實靠近二○二七年的具備攻台能力的進程。

    蘇示警，共軍長期在台灣周邊部署六至八艘軍艦，且經常接近我廿四浬線，這些軍艦正是其「由演轉戰」主力，每艘可能有六十至八十架垂直發射器，意即可以攜帶近五百枚巡弋飛彈。

    「萬事莫如防空急」，蘇強調，國防部長顧立雄現行的減法思維是正確方向，但在反制突襲層面，可用「加法」再強化，包括擴大對美採購NASAMS中程防空飛彈抵銷共軍船艦威脅，以及快速增加國軍野戰防空能力，只要能夠強化對中國飛彈的防禦能力，二○二七年的時間窗口就會消失或至少延後。

    透過系統戰術 發揮不對稱戰力

    蘇紫雲以印巴空戰及棒球精神為例指出，即使裝備性能較弱，也能透過系統戰術發揮出不對稱效果，棒球賽也不能只靠單一強投或強打取勝，具備完善防守陣型「系統戰」才是真正不對稱戰術核心。

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