中國長期曲解聯大第2758號決議 林佳龍：絕不讓中國法律戰成犯台法理依據

外交部長林佳龍昨與媒體茶敘，談及聯大第二七五八號決議時表示，絕不會讓中共法律戰成為武力犯台的法理依據。（記者羅沛德攝）

2025/05/22 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕總統賴清德上任至今已滿一週年，尚未有過境美國本土的行程。針對外界關注的訪美行程，外交部長林佳龍表示，拉丁美洲、加勒比海、非洲都是可能出訪的對象；對於近期南非、索馬利亞藉聯大第二七五八號決議對我國的施壓，林佳龍也說，一定要讓中共法律戰不能成為武力犯台的法理依據。

台灣要藉元首、高層外交走向世界

林佳龍昨於媒體茶敘簡報指出，台灣要藉元首外交、高層外交走向世界，也邀請世界各國元首與高層走向台灣，並進行固邦、榮邦、拓邦，希望輸出台灣作為智慧城市與國家的解決方案。

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林佳龍表示，在地緣政治、供應鏈重組挑戰下，台灣是有關鍵角色（Pivotal State）的中等強國，面對中國壓力，走出一條世界很羨慕的路；而台灣與民主、理念相近國家的外交空間逐漸變大的同時，與全球南方、第三世界國家的關係，卻因為中國各種控制手法而受阻。

面對中國長期曲解聯大第二七五八號決議，對台進行法律戰，從去年一月諾魯斷交，到近期的南非要求台灣遷館、索馬利亞禁止台灣護照入境等，都有二七五八號決議法律戰的痕跡。林佳龍表示，台灣不是中華人民共和國的一部分，是台灣及世界民主國家的共識，中國逼迫南非、索馬利亞等國，與之進行利益交換，各國都看在眼裡，「有理走遍天下，台灣與世界說道理」。

林佳龍指出，一旦聯大第二七五八號決議被解釋為「台灣是中華人民共和國的一部分」，中國攻打台灣就成了中國國內的事，因此，一定要讓中共法律戰不能成為武力犯台的法理依據，破壞台灣與中國互不隸屬的現況，一旦與中國有糾葛，兩岸問題就變成內政問題。

針對友邦海地、聖露西亞本月十三日曾派代表赴中參加「中國─拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議」，引起外界關注邦交是否穩固。林佳龍表示，兩國事前事後都有與我方良好溝通，到北京後也沒有簽署北京宣言，外交部會密切注意、全力以赴，不讓這種狀況擴散；目前十二邦交國都是穩定的。

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