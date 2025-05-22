罷綠涉幽靈連署 領銜人羈押禁見 基隆藍營 收押第5人

藍營罷免民進黨基隆市議員涉幽靈連署，檢方掌握領銜人游正義（前者）交保期間與證人碰面，昨向法院聲押游禁見獲准。（資料照，基隆市公共事務學會提供）

2025/05/22 05:30

〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉及幽靈連署案，前天再約談罷免民進黨市議員張之豪的領銜人游正義，檢方掌握游獲交保期間與證人碰面，認定游涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪，有串證、滅證之虞，昨向法院聲押游禁見獲准；游也成為基檢偵辦藍營死亡連署案以來第五名被羈押的被告。

游正義與證人碰面 有串滅證之虞

基隆地檢署自上月廿八日搜索國民黨基隆市黨部以來，已先後羈押罷免民進黨市議員鄭文婷的領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、基隆市政府前民政處長張淵翔、國民黨前基隆市黨部主委吳國勝等四人；另諭知罷免民進黨市議員張之豪案領銜人游正義、備補領銜人許紹業、中正區戶政事務所主任江鑒育、仁愛區戶政事務所主任林芬芸、戶籍員吳慧貞、基市府顧問謝偉仁、前基隆市黨部副書記長韓吉元等七人交保。

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檢方在上月廿九日諭知游正義十五萬元交保後，掌握游交保後與證人接觸等事證，前天指揮基隆市調查站二度約談游，認定游涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪，有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

絕沛連署大幅成長 送件延至明天

至於基隆絕沛連署罷免國民黨立委林沛祥案，領銜人陳青逸表示，原定今日至基隆市選舉委員會送件，由於各地志工加入連署情況良好，收件量大幅成長，為有充裕造冊時間，將延至廿三日上午送件，希望最後關鍵衝刺階段能拚過安全目標三萬八千份。

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