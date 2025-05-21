《高雄》「中正」改名 民眾:4校名可先改

內政部委外辦理中正路改名研究案，引起討論。圖為高雄市中正一路，兩側分別為中正高中與中正公園。（記者王榮祥攝）

2025/05/21 05:30

39條中正路更名首需居民過半連署 高市府將持續關注內政部委辦研究結果

〔記者王榮祥／高雄報導〕內政部啟動全國「中正路」改名研究案引起討論，高市民政局統計有廿四行政區設有中正路（街）、總計卅九條，道路更名需過半連署、並與地方溝通，民政局會持續關注內政部委辦研究結果。

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民政局說明，縣市合併前、原縣各鄉鎮市幾乎都有中正路或中正街，原高雄市則有中正一路到四路，跨越四區，全市總計廿四個區可見「中正」，有些路太長以數字分段，有的以東西南北區別（彌陀區），總計卅九條，全市中正路的門牌共計一九四二八面、一七六○三戶、三萬七七八四人。

2高中職、2國小改校名需依法辦理

民政局指出，縣市合併以來並無中正路更名先例，更名須依「高雄市道路命名及門牌編釘自治條例」第四條第二項，經道路居民過半數連署者，得向戶政所提出，戶所辦理更名前須與地方充分溝通，並舉辦地方說明會蒐集民意。因街路命名涉及居民權益廣泛，包括戶籍、個資及生活習慣等，需審慎處理。

此外，高雄有一所完全中學、一所高職、兩所國小校名為中正，若要改校名需依「高雄市市立國民小學及國民中學變更或停辦辦法」辦理，程序包括成立推動小組、擬具改名計畫書、公聽會、校務會議通過、市府教育審議委員會，審議過後再報市府核定。

二二八公園中正路成負面教材

有民眾說，以前中正路是各鄉鎮最熱鬧的路段，堪稱「鑲金門牌」，若要依據現有法規去改名，難度非常高，改校名也許比較可行。

國民黨市議員白喬茵質疑推動中正路改名，浪費時間和金錢，凌駕於民生與經濟；台灣基進市議員張博洋認為，高市歷史博物館是當年國民黨軍隊射殺平民處，前方的二二八公園則是追思罹難者，兩地中間卻夾了中正路，是台灣民主教育的負面教材。

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