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    倖存者吳仁華：紀念六四是為警惕中共殘暴

    六四倖存者、歷史學者吳仁華說，台灣紀念六四是為警惕中共體制的殘暴，防範其對民主與自由的根本威脅。（記者方瑋立攝）

    六四倖存者、歷史學者吳仁華說，台灣紀念六四是為警惕中共體制的殘暴，防範其對民主與自由的根本威脅。（記者方瑋立攝）

    2025/05/21 05:30

    人權攝影展 六月四日揭幕

    〔記者方瑋立／台北報導〕華人民主書院等民團昨天舉行「六四」卅六週年哀悼晚會暨人權攝影展開幕記者會；六四倖存者、歷史學者吳仁華會中直言，近年台灣很多媒體鼓吹「中國跟以前不一樣了」，誤導且令台灣人失去對中共的警惕。他說，台灣紀念六四是為警惕中共體制的殘暴，防範其對民主與自由的根本威脅。

    民主書院等民團預告將於六月四日舉行「抵抗跨境鎮壓，反對極權擴張」的「六四」卅六週年哀悼晚會，同時揭幕「金繼──他們碎裂，我們承繼」人權攝影展，地點位於中正紀念堂中央通廊。去年曾遭歹徒潑漆毀損的縮小版「恥辱之柱」，此次亦保留痕跡再次展出。

    六四當時任教中國政法大學的吳仁華指出，他曾親眼目睹坦克追壓學生的撤離隊伍，這是震驚世界的人權災難，也是全球最能夠瞭解中國專制殘暴的事件之一。他直言，很多台灣媒體長年鼓吹「中國跟以前不同」，誤導且令台灣人失去對中共體制的警惕，已危及台灣民主生存。

    華人民主書院協會理事長賴榮偉說，中共從新疆再教育營、香港國安法，到對流亡社群的全球跨境鎮壓變本加厲、從未停歇，台灣位於自由與專制交鋒的最前線，選擇不遺忘這樣的人權創傷，成為抵抗的正義力量，未來也都是自由之路的同行者。

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