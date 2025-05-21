柯文哲出庭：民進黨最希望我逃跑

前台北市長柯文哲昨出庭哽咽表示，他絕對不會逃亡，還說「最希望我逃跑的就是民進黨，國民黨現在也奄奄一息，我跑了民眾黨就垮了」。（記者廖振輝攝）

2025/05/21 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積率等弊案，昨開庭傳喚台北市議員苗博雅作證，並進行前台北市長柯文哲等四名在押被告的延押訊問。柯哽咽說他絕對不會逃亡，還說「最希望我逃跑的就是民進黨，國民黨現在也奄奄一息，我跑了民眾黨就垮了」，強調他若逃亡，將會使台灣重回兩極對抗的局面。

指國民黨奄奄一息 「我跑了民眾黨就垮了」

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柯父柯承發二月過世，柯文哲流淚哽咽表示，律見時得知父親過世，告別式蓋棺前才見父親最後一面，火化後骨灰放在哪裡，到現在他還不知道，聽律師轉述母親何瑞英失智症愈發嚴重，他身為長子，家中很多事需要他處理，絕對不會逃跑。

柯文哲認為京華城案是針對他而來，但不要牽連無辜，李文宗只是客氣回覆鼎越公司前董事長朱亞虎一通簡訊，就被收押了九個月，起訴求刑十年、併科罰金一千萬元，「顯然是冤獄」。

柯文哲說，朱亞虎日前作證，說他傳簡訊給李文宗、蔡壁如、張哲揚三人，還傳給蔡兩次，附件捐款名單也都有附上，只有李文宗客氣回訊感謝朱捐款，就被檢方羅織罪名、造假誤導入罪。

柯文哲說，京華城案研議當時李文宗早已離開市政府一年多，去北捷當董事長，李也從未管過民眾黨財務，大選時才到競總當財務長，成立眾望基金會後，自己要求李去找員工而已，卻因此被連累。

柯文哲還說，審判長昨說「全案現在才剛開始審理」，他整個心都涼了，不知道要審多久、要被收押到何時，偵查時他被收押、延押，他都沒提抗告，以為真相很快就會查清楚，「原來是自己太天真」。

柯文哲說，一件走完行政程序的案子，兩年後突然說是弊案，其實他大可撇清給下屬和都委會，但他身為行政首長必須承擔，反正他還是相信，時間久了、真相會一一浮現出來。

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