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    藍白聯手通過重啟核三公投 民進黨團批拿子孫安全開玩笑

    立法院院會昨表決通過由民眾黨團所提出「重啟核三廠」公投提案。民進黨立委痛批，攸關人命安全議題怎能拿來公投？（記者羅沛德攝）

    立法院院會昨表決通過由民眾黨團所提出「重啟核三廠」公投提案。民進黨立委痛批，攸關人命安全議題怎能拿來公投？（記者羅沛德攝）

    2025/05/21 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會昨表決通過由民眾黨團所提出的「重啟核三廠」公投提案。民進黨立委痛批，攸關人命安全的議題怎能拿來公投？且為何只針對屏東縣核三廠，不敢提新北市核一、二廠？在核安、核廢料問題未解下，「這群人拿未來子孫的安全開玩笑！」呼籲「大罷免、大成功」。

    民眾黨團原擬具公投提案主文：「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」是否有當？敬請「全民」公決。民進黨立委批評，該案目前是在「立院」公決，而非「全民」公決，連程序都搞錯；且「恢復」是停了再啟動，「繼續」則是未停而持續，批評白營邏輯不通、中文也不通。

    而後，民眾黨團於院會提出修正動議，將公投主文改為：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」請公決案。

    民進黨團於表決公投提案前，提議撤銷該案，不過最終以四十九票對五十七票敗陣。而後表決公投提案時，藍白聯手以五十八票對四十九票強勢通過該案，包括來自屏東縣的國民黨立委蘇清泉、被點名可能參選高雄市長的國民黨立委柯志恩都投下贊成票。

    「藍白真的不是好東西！」出身屏東縣的民進黨立委莊瑞雄痛批：「把輻射核廢料繼續放在屏東，通嗎？」民進黨立委陳亭妃則質疑，攸關人命安全的議題，怎能拿來作為公投題目？不要拿台灣人民安全開玩笑。

    民進黨立委吳思瑤批評：「可以拿人命安全來公投嗎？」吳也點名民眾黨主席黃國昌、張啓楷及國民黨主席朱立倫打臉過去自己的發言，把責任推給人民，這是政客。

    黃國昌則說，應冷靜下來透過全體台灣人民共同討論，決定台灣未來能源政策走向。

    廣泛討論時，原登記發言的民眾黨立委張啓楷、林國成、劉書彬、林憶君均不見蹤影。而在表決後，張又登記發言，民進黨立委則群起站在議場內舉牌，並與張互嗆「造謠」等語，最終雙方不歡而散。

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