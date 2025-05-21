立院通過延會到7月31日 吳思瑤：藍怕罷免 強撐國會保護傘

立院院會朝野昨針對是否延長會期爭論不休，民進黨立委在議場擺放「國會保護傘」道具，諷刺國民黨立委以延會轉移罷免焦點。（記者羅沛德攝）

2025/05/21 05:30

〔記者劉宛琳、謝君臨／台北報導〕立法院院會昨在藍白立委人數優勢下，通過國民黨團延會提案，立院本會期延長至七月卅一日。民進黨立委吳思瑤表示，國民黨要延會，就是要撐起國會的保護傘，為自己的不法及犯罪躲避司法的偵辦，如果延會只是繼續毀憲亂政，就是為自己的罷免案來添柴火。

立院每年二月至五月底及九月至十二月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。國民黨團四月十八日在院會提案延會到七月卅一日，並於立法院會逕付二讀。立法院長韓國瑜日前召集朝野協商，藍白皆同意延會，但民進黨團認為若未確定要處理那些重要議案，無法同意延會。

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由於延會提案已逾一個月，朝野未達成共識，排定昨天院會處理。民進黨立委在院會廣泛發言時，也在議場打開多把貼有國民黨黨徽的「國會保護傘」，諷刺國民黨立委要靠延會躲避司法偵辦。民進黨立委並輪番發言，國民黨僅王鴻薇等少數提案立委發言，批民進黨擋延會，只想放假。

院會表決後，在藍白聯手下，以贊成五十八人、反對四十九人，通過延長會期至七月卅一日 。

立院延會兩月 史上最久一次

吳思瑤表示，這是史上立法院延會最久的一次，足足要延兩個月，現在全台灣都知道國民黨延會就是要撐起國會的保護傘，因為怕罷免，要每人普發現金一萬元，還有為自己的不法及犯罪躲避司法的偵辦。

吳說，國民黨立委透過延會躲避司法偵辦，是否是變相的妨礙司法公正？如果延會只是繼續毀憲亂政、禍國殃民，就是為自己的罷免案來添柴火。

民進黨立委王義川則說，國會議員做到這樣很悲哀，為了保護那幾個國民黨立委，說大家來延會，才不會被抓去關，但躲得了七月卅一號，躲不了八月一號啦，國民黨就像立法院長韓國瑜說的那句名言：「可憐哪！」

此外，藍白一邊主張延會，一邊卻再度聯手於昨日程序委員會擋下民進黨立委所提的「立委赴中納管」國安法案，該案總計已被阻擋四○七次。

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