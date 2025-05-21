只因立場不同 「基隆絕沛」志工遭推倒重摔

一名「基隆絕沛」志工日前在百福黃昏市場宣傳罷免連署時，遭立場不同的中年女性推倒重摔倒地。（擷取自臉書基隆語）

2025/05/21 05:30

受傷志工提告 警移送基檢偵辦

〔記者盧賢秀、吳昇儒／基隆報導〕「基隆絕沛」罷免國民黨立法委員林沛祥二階連署倒數計時，預計廿三日送件，但有志工上週在百福社區宣傳時，遭一名立場不同的「大媽」當街辱罵並推倒，志工手肘受傷提告，警方已將全案移送基隆地檢署。

有民眾昨天貼文指出，本月十六日下午四點多，黃姓志工在百福黃昏市場宣傳罷免連署時，一名老婦人因立場不同，衝上前將志工推倒，志工後仰重摔。

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基隆警方調查，張姓女子（七十一歲）因口角出手推擠，導致黃姓志工（四十九歲）跌坐在地，手臂輕微擦挫傷，黃姓志工已提告傷害及違反選舉罷免法，百福派出所已完成筆錄，移送基隆地檢署偵辦。

基隆絕沛領銜人陳青逸說，這不是民主的表現，這是暴力的踐踏，呼籲社會各界一同關注，還給台灣一個和平理性的民主社會。民進黨籍市議員張之豪與鄭文婷也說，依法罷免是憲法保障的權利，反對任何暴力行為。

國民黨基市黨部批罷團刻意炒作

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，該影片遭罷免團體與綠營刻意炒作「國民黨支持者失控」，企圖將事件扣在國民黨與林沛祥身上，市黨部嚴正譴責斷章取義、情緒帶風向的政治操作。

此外，近日各地志工支援基隆連署情況良好，加上民進黨基隆市黨部的宅配到家政策，收件量大幅成長。「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，原定廿二日至基隆市選舉委員會送件，為了有充裕造冊時間，正本和影印本的數量相符，決定延至廿三日送件，希望最後關鍵衝刺能夠拚過安全目標三．八萬份，同時將「持續收件」，不設截止日期。

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