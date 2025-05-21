台灣參與WHA 法德日紐澳及友邦發言力挺

第七十八屆世界衛生大會（WHA）十九日起在瑞士日內瓦召開，台灣今年雖然未獲邀請參與，但法國、德國、日本、紐西蘭、澳洲、海地等多個理念相近國家及邦交國接連在會中為我國執言，支持台灣參與WHA活動。（路透）

2025/05/21 05:30

連續9年遭拒門外 AIT重申挺台有意義參與國際組織

〔記者黃靖媗／台北報導〕第七十八屆世界衛生大會（WHA）十九日起在瑞士日內瓦召開，台灣今年雖然未獲邀請參與，但法國、德國、日本、紐西蘭、澳洲、海地等多個理念相近國家及邦交國接連在會中為我國執言，支持台灣參與WHA活動。至於貝里斯、聖文森、吐瓦魯、史瓦帝尼等邦交國，分別在公開及閉門的「二對二辯論」中，相挺台灣加入世界衛生組織（WHO），並參與WHA。

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德國聯邦衛生部長：我們需要台灣專業及參與

在後續議程中，法國衛生健康暨醫療服務部長諾德表示，法國支持台灣參與WHA活動；德國聯邦衛生部長沃肯說，他們需要台灣在內的成員的專業及參與，沒有任何國家能夠單獨應對全球衛生挑戰；波蘭衛生部副部長卡波婕代表歐盟表示，歐盟及其成員國重申對強大多邊全球衛生體系的承諾，將繼續與所有夥伴合作促進全民均健。

日本厚生勞動省副大臣仁木博文也說，應該借鏡獲致顯著公衛成果如台灣等地區的經驗，沒有任何地區應被遺漏；紐西蘭衛生部公共衛生局副局長歐德表示，唯有全球社會均受益於包括台灣在內所有衛生社群的參與，今年「共創健康世界」的主題才能獲得實現。

澳洲衛生部司長兼澳洲與會代表團團長霍斯金指出，大流行協議凸顯國際夥伴攜手合作所能達成的成果，全球衛生合作應涵蓋包括台灣在內的所有夥伴。

邦交國方面，海地公共衛生暨人口部長席納勒重申，支持台灣以觀察員身分參與WHA；馬紹爾群島衛生部長柯世隆指出，全球衛生合作必須納入台灣二三五○萬人，正如台灣曾於二○○九年至二○一六年受邀以觀察員身分與會，他們對「共創健康世界」的承諾，正蘊含包容及確保所有聲音被聽見。

儘管美國將於明年一月退出世界衛生組織，美國在台協會（AIT）昨日表示，台灣是可靠且有能力的夥伴，且夥伴關係遍布全球，包括促進全球衛生安全、為多國公民提供重大且永續的利益，美國將繼續倡議支持台灣有意義參與國際組織。

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