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    首頁　>　政治

    國台辦：無法改變 台灣是中國一部分

    中國國台辦發言人陳斌華表示，不管「台灣地區領導人」講什麼、怎麼講，都改變不了「台灣是中國一部分」的地位和事實。在「一個中國原則」基礎上，大陸願和台灣各黨派、團體和人士，就推進「祖國統一」進程展開對話。 （資料照，翻攝直播）

    中國國台辦發言人陳斌華表示，不管「台灣地區領導人」講什麼、怎麼講，都改變不了「台灣是中國一部分」的地位和事實。在「一個中國原則」基礎上，大陸願和台灣各黨派、團體和人士，就推進「祖國統一」進程展開對話。 （資料照，翻攝直播）

    2025/05/21 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統昨日發表就職週年談話，雖未直接提及兩岸議題，但回應媒體提問時強調，「台灣是一個熱愛和平的國家」，只要對等、尊嚴，台灣很樂意與中國進行交流合作。對此，中國國台辦發言人陳斌華昨不點名的指出，不管「台灣地區領導人」講什麼、怎麼講，都改變不了「台灣是中國一部分」的地位和事實。

    陳斌華指出，在「一個中國原則」基礎上，大陸願和台灣各黨派、團體和人士，就兩岸政治問題和「推進祖國統一進程」的有關問題展開對話溝通；認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸協商對話才有基礎。

    不點名回應賴演說

    與近期中國國防部、國台辦及官媒點名賴清德痛批有所不同的是，陳斌華不點名的指出，「台灣地區領導人」近日的講話，一方面仍然堅持台獨分裂立場和「倚外謀獨」、「以武謀獨」錯誤路線；另一方面又惺惺作態，宣稱願在「對等尊嚴」的前提下，與中國進行交流合作，企圖在「新兩國論」基礎上恢復兩岸協商對話。不管「台灣地區領導人」講什麼、怎麼講，都改變不了「台灣是中國一部分」的地位和事實，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。

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