焦點評論》朝野領袖對話為何難行

總統賴清德昨日上任一週年，他發表談話表示，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。（記者塗建榮攝）

2025/05/21 05:30

記者蘇永耀／特稿

總統賴清德昨日上任一週年，他發表談話表示，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，共商國是。藍白兩黨主席則表達應早該進行。既然朝野都有意願，為何對話至今難行？

朝野政治領袖對話，過去民主化轉型時已有。李登輝在任總統，與時任民進黨主席黃信介、許信良見面，朝野修憲深化民主工程；公元兩千年民進黨首度執政，時任總統陳水扁與大選對手國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜分別會面。

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當年陳水扁雖尋求朝野合作，然而台海情勢已有變化，中國利用國民黨敗選加以拉攏。二○○五年時任國民黨主席連戰奔赴中國與當時中共總書記胡錦濤首度「連胡會」，紅色勢力滲入後，台灣朝野關係質變，向美國採購八艘柴電潛艦等重大軍購，預算案在國會一再受阻。賴清德當時擔任立委即批判，「一方面前往中國進行聯中制台，一方面反對軍購案」。

境外敵對勢力的介入，影響朝野互動。國民黨二○○八年奪回政權，全面執政，加大幅度向中國傾斜。時任總統的馬英九，拒絕國會的起碼監督，不斷推進與中國的各項協議。馬政府乏於朝野領袖對話，卻汲汲於運作與中共關係。二○一五年十一月與中共總書記習近平「馬習會」，堪稱傾中之極致，排除在野聲音，全面推進「國共一家親」。

二○一六年民進黨二度執政，蔡英文當選後即展開「在野政黨領袖拜會之旅」，於三月拜會親民黨主席宋楚瑜，也與將卸任的馬英九三月底進行「雙英會」，但朝野互動明顯不及國共一家親。中國政府要蔡政府「順服」以一中為前提的九二共識，國民黨則與中共沆瀣一氣。蔡政府雖另與宋楚瑜亦有互動，宋代表蔡英文出任APEC（亞太經合會）領袖代表，獲聘總統府資政，但宋之後於中媒訪問大談兩岸一中，與蔡漸行漸遠。

蔡英文卸任總統前夕，曾力促朝野領袖對話，時任民眾黨主席柯文哲出席，但國民黨主席朱立倫沒赴約。賴清德總統近日接受專訪透露，他上任後也努力，但「沒有辦法實行」。過去一年，國民黨從黨中央到黨團，前往中國頻次之高，遠勝去其他國家。賴清德昨提出以國安簡報促進朝野對話，希望共同面對中國帶來的危機，不要再各說各話。換言之，如果對誰是最大敵人都沒有共識，談何見面對話？

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