賴邀在野黨主席國安簡報》朱：隨時等賴主席電話 黃國昌：早該進行

國民黨主席朱立倫表示，對於國安議題，更應建立「國安跨黨機制」，會隨時等待賴主席的電話。（圖由國民黨提供）

2025/05/21 05:30

〔記者林欣漢、陳昀、林哲遠／台北報導〕總統賴清德昨在就職週年時表示，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，坦率真誠交換意見、共商國是。國民黨主席朱立倫回應，全民期待是由賴總統親自召集國安簡報，對於國安議題，更應建立「國安跨黨機制」，會隨時等待賴主席的電話；民眾黨主席黃國昌則說，朝野主要政黨領袖的對話，早該進行了。

朱表示，賴總統應親赴立院說明國政，這不僅是賴總統過去一年尚未兌現的承諾，更是展現對人民、對國會、對立院多數黨所代表多數民意的基本尊重。賴總統身為執政黨黨主席，黨對黨的溝通，已經整整遲到了一年，他會隨時等待賴主席朝野溝通的電話，也期盼賴總統停止司法追殺與政治仇恨。

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朱立倫指出，全民期待由賴總統親自召集國安簡報，並進行朝野對話，對於國安議題，更應建立「國安跨黨機制」，因應變局。

黃國昌表示，朝野主要政黨領袖的對話早該進行了，賴總統到就職一週年才拋出，他們願意給賴總統時間，靜候總統府的安排。黃也認為，共商國是應在沒有前提框架的基礎上，才能夠誠實面對台灣目前所遭遇國內外重大挑戰，並回應人民所關切的重要議題。

民進黨發言人戴瑋姍回應，賴總統一再強調願意在合乎憲法前提下赴立院國情報告，奈何國民黨、民眾黨去年政治操作要求以「一問一答」方式進行，被憲法法庭宣判違憲，藍白不思檢討，拒絕讓總統到國會報告，朱現在重提國情報告，不僅自打臉，更顯示國民黨只想趁此機會操作政治鬥爭。

總統國情報告？ 綠：朱自打臉

戴瑋姍呼籲，朱立倫無需「隨時等電話」，隨時可以打給立法院長韓國瑜、立法院國民黨團總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌，請他們立即放下心魔，終結國會亂象。

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