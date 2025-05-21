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    就職週年》賴：台美關稅談判 過程順利

    總統賴清德昨上任一週年，在總統府敞廳以「迎風轉型，穩健前行」為題發表談話。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德昨上任一週年，在總統府敞廳以「迎風轉型，穩健前行」為題發表談話。（記者塗建榮攝）

    2025/05/21 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨上任一週年，在總統府敞廳以「迎風轉型，穩健前行」為題發表談話。賴提到，台美關稅談判經前一輪實體磋商後，仍在持續進行、過程順利。台美及民主夥伴長期交流合作、彼此砥礪，朋友之間難免有摩擦，但終究能磨合，即使遭遇意見分歧，只要有信任的基礎、誠懇的對話，也能夠更加了解彼此，讓交情更加深厚。

    賴指出，美國上個月初宣布新的關稅政策，他提出五大因應策略，並啟動產業傾聽之旅，行政院也提出「強化安全韌性特別條例草案」，並編列四千一百億元特別預算，各行各業也透過產業座談表達不要調漲電價、支持政府撥補台電的主張，期待朝野合作通過行政院特別預算；他也強調，確保供電穩定，同時開發多元綠能，不論過去或未來，都是政府重中之重的工作。

    針對國人關注的台美關稅談判情況，賴說明，經過前一輪實體磋商後，仍在持續進行當中，過程順利，政府會秉持確保國家利益、維護產業發展、絕不犧牲任何一個行業等三大原則，站穩台灣的立場，從深化台美經貿關係出發，會快慢有序、有為有守，爭取最好的談判結果。

    賴清德表示，長期以來，台灣和美國以及民主夥伴，積極交流合作，也彼此砥礪成長。朋友之間難免有摩擦，但終究能夠磨合。正如同聖經說：「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感，也是如此」，朋友之間，互相切磋，能夠磨掉缺點，展現優點，即使遭遇意見分歧，只要有信任的基礎、誠懇的對話，也能夠更加了解彼此，讓交情更加深厚。

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