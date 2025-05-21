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    首頁　>　政治

    守望哨紅外線熱影像系統建功 偷渡金門二膽島 2中國人落網

    2025/05/21 05:30

    〔記者吳正庭／金門報導〕中國籍林姓、郭姓兩名男子，昨天清晨搭乘小型舢舨施放保麗龍浮板，偷渡到金門二膽島的岸邊，被金門守望哨以紅外線熱影像系統偵獲，會同海巡署金門海巡隊將兩人逮捕。由於昨天是賴清德總統就職週年，全案不排除是中共認知作戰，訊後依違反入出國及移民法、要塞堡壘地帶法等罪嫌移送金門檢方偵辦。

    海巡署指出，昨天清晨五點多，金馬澎分署金門守望哨以紅外線熱影像系統，在烈嶼鄉西南方的二膽島海域，偵獲兩人搭乘小型舢舨施放保麗龍浮板，偷渡到二膽島的岸邊，金門海巡隊立即調度第十二巡防區海上及岸際巡邏船艇，當場逮捕。

    海巡單位調查，五十歲林男、廿四歲郭男聲稱想上岸採拾貝類，除了手機，兩人身上並未發現違反我方國安的特殊物品，續追兩人有無其他不法動機及同夥。

    總統就職週年 不排除是中共認知戰

    海巡署表示，金門二膽島距離中國廈門僅二．八浬（約五公里），金門岸巡隊全天候監控海面動態，一發現這兩人偷渡到岸際就立即逮捕。

    海巡署表示，中共以小型目標侵擾台灣本島的案件激增，已成為灰帶襲擾及認知作戰，海巡署已完成「岸海監偵系統建置計畫」，全面防堵小型目標偷渡。昨適逢賴清德總統就職週年，不排除中共再度利用偷渡案件進行認知作戰，海巡署已完成「岸海防衛強化措施」及相關計畫，期待今天在立法院審議特別條例草案時，能獲得朝野支持、確保國家安全及社會穩定。

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