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    重要國安簡報 擬邀在野黨主席 賴：願張開雙手促成對話

    賴清德總統昨發表執政週年談話時表示，規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，願意張開雙手努力促成朝野對話、加強政黨合作。（記者塗建榮攝）

    賴清德總統昨發表執政週年談話時表示，規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，願意張開雙手努力促成朝野對話、加強政黨合作。（記者塗建榮攝）

    2025/05/21 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨發表執政週年談話時表示，他始終願意張開雙手努力促成朝野對話、加強政黨合作，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠地共商國是。

    沒有台灣人會放棄民主自由生活

    賴清德在總統府敞廳以「迎風轉型 穩健前行」為題發表談話。賴表示，民主是我們的市場、是我們的價值，也是國力的展現，台灣曾是全世界戒嚴最久的國家，現在我們是亞洲民主的燈塔，沒有任何一個台灣人會放棄民主自由的生活，也沒有任何一位總統可以背離民主自由的價值。

    賴清德指出，台灣的民主一路走來，從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與、凝聚而成；台灣不怕意見不同，因為民主的核心，就是在分歧中找到團結；他始終相信，民主的紛爭，要用更大的民主來解決。

    以國家利益為優先真誠共商國是

    對於朝野互動，賴舉例說，國內透過朝野共組「祝賀美國總統就職代表團」，展現民主台灣團結一致，他也依總統職權，開啟五院國政會商，希望達成和解、促進合作。

    賴清德強調，他始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

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