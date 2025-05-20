「基隆絕沛」22日送件 二階連署還差3千份

助攻罷免基隆國民黨立委林沛祥二階連署，罷團志工例假日穿梭街頭、市場，做最後衝刺。（記者俞肇福攝）

2025/05/20 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕全台大罷免，已有卅名國民黨立委二階連署達法定門檻送進選委會，罷免基隆國民黨立委林沛祥的公民團體正做最後衝刺，志工穿梭菜市場、夜市、街頭巷尾，民進黨基隆市黨部也出動幹部「到府收件宅急便」，力拚過關。國民黨則把矛頭對準總統賴清德，市議會國民黨團昨在市議會前廣場按鳴喇叭兩聲「叭賴」，象徵要求賴清德「下台」的怒吼聲，爭取支持者認同。

罷免林沛祥的二階連署法定門檻為三○三九四件，罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸說，截至五月十九日仍差三千份；民進黨市黨部執行長余睿柏說，黨部推出「絕沛宅急便」專人到府收件，自五月十日到十九日已收回三百多份。罷團今、明兩天將做最後衝刺，後天（廿二日）到選委會送件。

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余睿柏說，過去大家認為基隆藍大於綠，但是從二階連署打電話催黨職、志工去收件，有行動不便的長輩說話字正腔圓，就知道是退休或退役的軍公教人員，這次也出來連署，讓他很有信心會跨過法定門檻。

林沛祥昨則辦理地方建設會勘，確定大慶大城社區的高地供水工程將於端午節後施工，受益戶數一千六百戶。另市議會國民黨團配合黨中央，昨下午五點廿分在市議會前廣場透過按鳴喇叭兩聲「叭賴」，象徵要求賴清德「下台」的怒吼聲，爭取支持者認同。

來自全台各地的罷團志工，助攻罷免基隆國民黨立委林沛祥二階連署，例假日穿梭街頭、市場，做最後衝刺。（民進黨志工潘俊宏提供）

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