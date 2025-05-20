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    首頁　>　政治

    罷瑤換領銜人促訂規則 中選會︰未被授權

    2025/05/20 05:30

    〔記者甘孟霖、林哲遠／台北報導〕罷免台北市民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」，為替換備補領銜人啟動「鮭魚回郵」計畫，團隊召集人賴苡任昨與多位國民黨台北市議員召開記者會，表示回郵數量已達標，希望中選會公布審查時程後再寄出；中選會表示，「公職人員選舉罷免法」未授權中選會訂定相關作業辦法，因此函請中選會另訂定相關作業辦法，於法無據。

    罷瑤案因領銜人張克晉退出，團隊為替換備補領銜人啟動「鮭魚回郵」計畫，要蒐集半數第一階段提議人同意書才可更換，也就是二○五四份。

    賴苡任昨表示，回郵收件已達二二一八份，但更換領銜人作業流程、時效、審查標準、送件人資格都無法源依據，中選會表示替換備補領銜人需在第二階段連署期限六月七日前提出，中選會轉交北市選委會完成審查程序後，才能提送第二階段名冊。他擔心，根據慣例審查耗時約廿天，五月十七日應寄出備補領銜人同意書，目前已來不及，等同被技術性沒收罷免權，希望中選會盡快說明審查作業時程、能否補件等問題，他將等中選會確認規則後再寄出。

    中選會表示，選罷法未授權訂定相關作業辦法，同意書範例之前已提供給提議罷免團體。

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