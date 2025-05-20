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    就職週年擘畫未來施政 賴「直球對決」 用民主消弭分歧

    總統賴清德今天就職一週年，將以「迎風轉型，穩健前行」為題發表談話。（資料照）

    總統賴清德今天就職一週年，將以「迎風轉型，穩健前行」為題發表談話。（資料照）

    2025/05/20 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天就職一週年，將以「迎風轉型，穩健前行」為題發表談話，聚焦執政成績檢視與未來施政的擘畫，涵蓋「民主台灣、韌性精神、訴求團結」三項元素，並揭示台灣的經濟轉型藍圖，說明台灣如何從依賴高科技產業出口，朝向兼顧出口與內需的經濟成長模式。

    「迎風轉型，穩健前行」為題發表談話

    據掌握，賴總統談話以「迎風轉型，穩健前行」為題，聚焦就任第一年如何在挑戰中前行，包括成立三大委員會、出訪太平洋三島國推動價值外交，以及應對美國關稅、朝小野大等情事，在國家前進的路上，挑戰和難關一再出現，但台灣精神就是在困難中展現韌性，危機化為轉機，找到立足優勢。

    府方人士指出，對內，面對國內政治局勢，如何加強政黨合作、化解紛爭、促進國家團結備受關注，總統將訴諸民主，用民主消弭分歧，並直面當代社會問題，「直球對決」提出解決之道、擘畫未來施政方向。

    對外方面，府方人士指出，總統將論述台灣位於全球科技創新領域的重要位置，如何以民主為信念，和美日、歐盟等主要經濟體深化夥伴關係，共同強化供應鏈安全，提出台灣中長期經濟轉型的相關計畫。

    據透露，賴清德將說明台灣經濟體質如何逐步調整成多元兼顧，從過於依賴高科技產業出口，朝向建立更有競爭力、永續並兼顧出口與內需的台灣經濟發展模式，除了向國人報告一年來的成果與未來擘畫外，也宣告執政第二年的迎風轉型之路，將穩健步伐持續前行。

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