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    駐芬代表 林昶佐：爭取芬蘭對台更堅定的支持

    總統府發布總統令，特任中興大學法政學院副院長陳牧民為駐印度大使。 （本報資料照）

    總統府發布總統令，特任中興大學法政學院副院長陳牧民為駐印度大使。 （本報資料照）

    2025/05/20 05:30

    陳牧民將任駐印度代表

    〔記者黃靖媗、林哲遠、陳昀／台北報導〕前立委林昶佐二○二三年宣布因家人罹患罕病，不競選二○二四年立委連任，總統府昨日發布總統令，林昶佐將出任駐芬蘭代表。林昶佐昨表示，長年來連結跨國的信念與行動，讓他對台灣的國際事務一直懷抱使命感，未來將在紮實基礎上繼續努力，爭取芬蘭對台灣更堅定的支持。

    林昶佐透過臉書表示，他在立委任內與歐盟、北歐多國國會議員建立起深厚的連結，常討論如何推進歐洲對台政策、深化民主夥伴的關係；過去擔任國際特赦組織台灣分會會長期間，於國際人權場域上，與芬蘭、德國、瑞典、澳洲等國分會攜手合作。

    林昶佐表示，近年台芬關係在現任代表張秀禎與代表處的推動下，在航空服務協議、經貿合作等領域取得多項進展，他將在紮實基礎上繼續努力，強化芬蘭與台灣的交流合作、互惠兩國人民，爭取芬蘭對台灣更堅定的支持。

    外交部長林佳龍說，林昶佐曾任兩任立委，皆在外交及國防委員會，了解外交事務、熟悉國政，具備人權外交等與國際交流的經驗；他們現在以區域聯防做「總合外交」，在北歐五國有整體佈局，盼藉交叉活化產生最大綜合效應。

    在野黨立委質疑這項人事任命為酬庸，重創基層士氣。林佳龍說，總合外交就是要有多元人才，不只需要職業外交官，還有經貿文化等各方面領域人才，未來的館長或大使不一定只有外交科系出身的人才，也可能是瞭解經貿、文化或新興科技等在外交上很重要領域的人才；但他也強調，歷年來由總統特任的大使或代表有名額限制，保障職業外交官的升遷。

    另，中興大學法政學院副院長陳牧民將出任駐印度代表，台灣海洋大學法政學院教授江雅綺將出任駐英副代表。不過，立院民眾黨團質疑，江雅綺曾在二○二二年遭科技部認證學歷造假，科技部當年新聞稿指出：「江雅綺在科技部擔任法規會專員所填寫最高學歷主修學門系所欄位，填寫為法學院均為不實學歷」。民眾黨團批評，江是「偽法學博士」、「顯無誠信」。

    外交部回應表示，江雅綺的英國指導教授與英國法學院院長都曾說明緣由，無所謂「學歷造假」情形，檢舉案不成立。其選派考量外交政策、整體業務需要及當事人資歷背景與專業能力，以適才適所為原則。

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