出席新教宗就職 陳建仁與35國政要互動熱絡

前副總統陳建仁（綠色框線者）18日以特使身分出席教宗良十四世就職典禮，與多國政要同框，包括歐盟執委會主席范德賴恩（藍框左）、烏克蘭總統澤倫斯基（藍框右）。（中央社，駐教廷大使館提供）

2025/05/20 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕新教宗良十四世就職彌撒十八日舉行，前副總統陳建仁擔任總統特使出席，除了代表總統賴清德向新任教宗致意，也與美國國務卿魯比歐、歐盟執委會主席馮德萊恩、日本前首相麻生太郎等多國政要互動。根據中央社報導，陳建仁在典禮後受訪表示，他在會場共計見到卅五位各國政府代表，都聊得很開心。

陳建仁指出，當他向馮德萊恩自我介紹來自台灣時，馮德萊恩立刻回應稱讚「台灣高科技產業很棒」；當他談到台積電（TSMC）到歐洲設廠，台灣希望與歐盟有更多高科技產業合作，馮德萊恩也表示，「這是歐盟很盼望的一件事」。

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德國總理讚台積電赴德設廠

陳建仁也在會場見到甫當選的德國總理梅爾茨，當他說來自台灣，梅爾茨第一件講的就是TSMC，「他說台積電來德國設廠是對的時間、對的地點，德國很希望跟台灣在半導體產業上有更多合作」。

陳建仁表示，他在會場還與美國國務卿魯比歐互動，對方一看到他，就親切表示「很高興看到台灣來了」，並說樂見台美有更多互動；陳強調，日本前首相麻生太郎向他說「很想再訪台灣、在台灣有很多好朋友」。

陳建仁表示，不管是歐盟、德國、美國、日本，都與台灣相當友好，他在儀式舉行前，感受到天主很熱愛台灣這塊土地，讓台灣有更多國際接觸的機會。

外交部指出，教宗良十四世於典禮後接見各國代表團長，陳建仁除轉致總統致教宗親簽賀函，並代表致贈我國郵局發行之台灣教堂紀念郵摺，以及我國與教廷駐台大使館合製之教廷文物原圖明信片一套，彰顯台灣天主教會與教廷的緊密連結。

此外，外交部說明，陳建仁另外贈送教宗二○二○年在秘魯奇克拉約擔任教區主教時，代表接受台灣所捐贈防疫物資的照片。

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