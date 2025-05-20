美參院召開任命聽證 兩助卿提名人：加速對台軍售

美國參議院15日召開聽證會，參議員克魯茲籲鬆綁禁止「台灣盟友」在美國領土展示具有主權象徵的國旗。圖為大華府台僑偕三太子18日於國會前揮舞美台國旗，籲挺台加入世衛。（中央社）

2025/05/20 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦參議院近日召開與台灣密切相關的任命聽證會，審核國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿提名人戴桑布雷，以及政治軍事事務助理國務卿提名人普拉特的相關背景與政策理念，兩人一致承諾將深化美台關係，並深入檢視「豪豬法案」（PORCUPINE Act），加速對台軍售。

同聲承諾將深化美台關係

戴桑布雷曾擔任美國駐泰國大使，普拉特則為前人質事務首席副特使。亞太事務助卿與政軍事務助卿兩個職位與台灣高度相關，前者為美國對台政策的關鍵人物，後者則管理武器轉讓及美國與安全夥伴的關係。

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台灣國旗在美展示禁令

參議員克魯茲呼籲鬆綁

中央社報導，在參院外交委員會十五日舉行的任命聽證會上，德州參議員克魯茲呼籲鬆綁禁止「台灣盟友」在美國領土展示具有主權象徵的國旗等政策。他表示，多年來他一直對國務院禁止台灣在美國領土上展示具有主權象徵的國旗等作法有疑慮，「這是前總統歐巴馬時期的政策，在中國大使館的明確要求下提出。我反對這項政策，也推動立法予以推翻，並多次在本委員會獲得兩黨支持，這也是本委員會一貫且清晰的立場」。

克魯茲指出，川普第一屆任期對禁令進行修改，但拜登政府隨即恢復，要求戴桑布雷說明強化台灣盟友的重要性，並鼓勵他回歸「川普一．○」的政策，允許台灣展示主權象徵。

戴桑布雷回應，台灣是他從史丹佛大學畢業後居住的第一個國家。過去廿八年來，他持續在台灣從事商業活動，累積深厚經驗。他認為，台灣是偉大夥伴，美國應該尋求強化夥伴關係，並鼓勵盟友與夥伴支持台灣。

戴桑布雷在書面聲明中表示，一旦他的提名獲得確認，他將推動川普在印太地區的外交政策優先事項。透過與美國在印太地區的盟友、夥伴與友邦密切合作，加強嚇阻力並反制敵對勢力的惡意行動，從而促進美國的實力與安全。

對台軍售方面，普拉特指出，台灣無疑是美國最重要的夥伴，正面臨可能是史上最不對稱的威脅。一旦他的任命案通過，首要任務之一將是深化國務院與國防部的合作，提升美國對外軍售的效率與效能，簡化程序、減少不必要的延誤，全面審視如何協助台灣，並加強對台支持。

對於共和黨聯邦參議員瑞克茲十三日提出「為區域同伴提供險惡環境下的升級保護」（縮寫為PORCUPINE）法案，以簡化對台軍售流程，普拉特也說，他對法案內容非常熟悉，也支持深入檢視內容，找出推動的最佳途徑。

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