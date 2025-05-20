世衛大會連9年被拒門外 邱泰源：續展現雪中送炭精神

台灣世衛行動團與日內瓦國際記者協會共同舉辦記者會，歐洲記者詢問台灣對邦交國醫療援助是否減少，衛福部長邱泰源（中）強調不減反增。圖左2為僑委會委員長徐佳青、左1國民黨立委王育敏、右1民進黨立委王正旭、右2民眾黨立委劉書彬。（中央社）

2025/05/20 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕第七十八屆「世界衛生大會」（WHA）昨日展開，我國世衛行動團已在日內瓦與各國交流。衛福部長邱泰源指出，友邦在會中支持我國參與WHA，並強調我國未來走向應由民選政府決定，未來即使國際情勢變動，我國仍會持續展現雪中送炭、幫助他國的精神。

我國已連續九年未受邀參與WHA，今年多個友邦在會中提案，支持台灣以觀察員身分參與WHA，並由貝里斯、聖文森及格瑞那丁等代表發言，但由於中國及巴基斯坦反對相關動議，大會仍拒絕邀請台灣的提案。

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邱泰源昨晚於日內瓦與台灣媒體連線指出，台灣參與案的二對二辯論中，友邦提出台灣人民未來走向應由民選政府決定等論述，相信未來會持續發酵，讓更多國家反思協議，並認同國際組織沒有台灣加入不合規定。

今年中國WHA代表團以一七○人創下史上最大規模，我國代表團人數卻不如往年。邱泰源強調，展現醫療衛生實力從不是靠代表團人數，而是平時持續提升國家醫療衛生品質的實際行動，我國健保施行卅年，已取得相當成就，將力求照顧品質再提升。這次交流中，成員以一當三，專業論壇、雙邊會談等量能並沒有比去年少，醫療軟硬體、AI與醫療體系改變、提升照顧品質等，更是我國與其他國家會談的重點。

代表團人數不如往年

成員以一當三拚交流

至於美國將於明年退出WHO，導致WHO面臨轉型期。邱泰源說，除美國支持我國持續參與國際組織外，也有更多大國漸漸了解台灣的重要性，認為我國應參與國際組織，未來也會成為台灣參與WHA等國際重要活動力量。

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