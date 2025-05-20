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    罷藍委團體︰12個選區還需10萬連署書

    罷免團體、反共護台志工聯盟昨舉行艱困罷免區告急救援記者會，呼籲民眾儘快連署。（記者方賓照攝）

    罷免團體、反共護台志工聯盟昨舉行艱困罷免區告急救援記者會，呼籲民眾儘快連署。（記者方賓照攝）

    2025/05/20 05:30

    週四就要送件 基隆絕沛告急

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕連署告急十萬火急！罷免國民黨立委已送出卅件二階連署，但其中卻有十一件超過法定門檻不多，急需全民動員協助補件。罷免團體昨日強調，上述十一選區加上即將送件的基隆市，目前還需十萬份連署書，呼籲還沒連署的民眾儘快連署。

    罷免第二階段連署進入最後階段，罷免團體、反共護台志工聯盟共同召開「艱困罷免區告急救援」記者會。民進黨立委沈伯洋表示，很多人認為已經送件完成，但其實不是，因為送件後其實要扣掉第一階段連署份數，最後很有可能一些區域需要補件，必須趕快收更多連署書。

    沈伯洋指出，法定門檻是一○○％，安全門檻大概一三○％，有些送件選區只到一○二％、一○八％、一一○％，要到安全門檻才能確保進入第三階段，目前還需十萬份連署書。

    沈伯洋強調，五月是審查期間，也是罷免比較冷卻的時候，除了等待審查，公民團體現在就是主動出擊，把有可能補件的先趕快收齊，呼籲國人最後這幾天把連署簽下去。

    「基隆絕沛」罷免團體指出，目前處於非常緊急的情況，本週四就要去基隆選委會送件，希望基隆市民能夠儘快送交連署書。在基隆各個重要交通要道都有小蜜蜂，市議員服務處仍然開放連署；現在只剩最後兩天，希望大家能協助基隆進入第三階段的罷免投票。

    據統計，目前不足安全門檻或超過不多的罷免選區共計十二個，這些選區的國民黨立委分別為新北市張智倫、林德福、羅明才，桃園市呂玉玲、邱若華，新竹縣林思銘，台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣，南投縣馬文君、游顥，以及待送件的基隆市林沛祥。各地罷免團體將持續收件。

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