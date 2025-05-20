小粉紅稱偷渡上岸插旗 海巡：影片非變造╱檢方追查是否在地人員擺拍

海巡署副署長謝慶欽（記者陸運鋒攝）

2025/05/20 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕總統賴清德五二○就任週年前夕，一中國男子在抖音PO出影片，宣稱駕駛橡皮艇偷渡到桃園市觀音海灘插上中共五星旗。海巡署昨指出，影片經鑑定確認沒有偽造，但是否原本就在台灣擺拍或由中國坐橡皮艇前來拍攝，將由檢方進一步追查。

自稱「山東凱哥」的山東男子日前在抖音上傳影片，宣稱自己五月十五日獨自渡海到台灣，在桃園「大園潮音海風車」旁插上五星旗，高喊「我已經踏上了祖國寶島台灣，並且將中國鮮豔的五星紅旗插在了祖國深愛的這片土地上」。

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海巡署副署長謝慶欽昨表示，「山東凱哥」的影片經連夜將影片送往科技鑑定，確認沒有變造，但是否原本就在岸際拍攝，還是如影片所說駕駛橡皮艇偷渡來，研判有兩個疑點，一是油料部分非常勉強，第二是以往類似案件偷渡客都會被曬傷，影片人員卻沒有，不排除是認知作戰。

海巡署表示，今年一月迄今，共計發生偷渡案五件、卅八人，其中當場查獲四件、卅六人，人員緝獲率達九十四．七％。

海巡署指出，為解決雷達無法有效偵獲小型目標及人力監控之限制，去年已組成專案小組，完整規劃「岸海監偵系統建置計畫」，積極爭取特別預算建置「紅外線熱影像系統」、「環島智慧型監控系統」及各式無人機等設備，並納入AI智慧預警及主動識別科技，有效應對中共日益嚴峻的灰帶襲擾。

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