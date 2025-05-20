涉共諜羈押 海巡金馬澎分署主任免職

莊宗輝（取自金馬澎海巡鐵三角臉書）

2025/05/20 05:30

莊宗輝涉洩密給中共 金門地檢署︰影響國安 持續追查不法

〔記者吳正庭、姚岳宏／綜合報導〕海巡署金馬澎分署勤務指揮中心主任莊宗輝（見圖，取自金馬澎海巡鐵三角臉書）涉嫌洩密給中共，金門地檢署日前拘提他到案，法院已裁定羈押；金門地檢署昨天表示，此案是社會矚目案件，對國家安全有重大影響，將持續追查不法。

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金門地檢署指出，五月十三日指揮調查局福建省調查處持搜索票及拘票，前往莊宗輝位於金門的住家及金馬澎分署辦公處所執行搜索、拘提，經檢方複訊後，認定莊宗輝違反國家安全法等罪嫌重大，並有逃亡、湮滅證據及勾串證人或共犯之虞，向金門地院聲押禁見獲准。

海巡︰絕不護短 配合調查

法院裁定羈押莊宗輝後，金馬澎分署同日將莊調離現職，並核定兩大過免職。海巡署表示，將追究相關人員考監不周責任，秉持「絕不護短」原則，全力配合司法機關調查。

海巡署指出，莊宗輝因涉國安法及貪污治罪條例等案經法院裁定羈押，金馬澎分署已於同日將莊員調整為非主管職務；另經調查因情節重大，翌日召開考績會議核定莊員一次記兩大過免職，並追究相關人員考監不周責任，會秉持「勿枉勿縱」及「絕不護短」原則，全力配合司法機關調查。

金馬澎分署也強調，已啟動內部調查程序，全面加強所屬人員考核，並落實法治及廉政教育，以杜絕類案再生。

莊宗輝曾服務過的金門海巡隊表示，司法正在調查中，不宜表示意見；部分隊員指莊宗輝已調離三、四年，印象是談笑風生、做事認真積極，對他涉案表示驚訝。

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