高虹安端節活動反罷免 竹市府疑違行政中立

竹市社區或國防部全額補助舉辦的端午活動，出現高虹安的反罷免文宣小物。（林志潔提供）

2025/05/20 05:30

社會處︰尊重主辦方規劃 另市府民調詢問是否參與罷免投票也被質疑

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市涉貪停職市長高虹安近期展開反罷免宣傳，除參加社區端午活動，有市府一級主管陪同，更上台宣講政績，甚至夾帶反罷免面紙文宣，遭疑市府違反行政中立，另市府近期進行電話民調，在過程中詢問市民是否會參與罷免投票，也遭疑是蒐集市民對罷免投票意願。新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔表示，將蒐集資料向廉政署及政風處檢舉。

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議員批市府成反罷免指揮中心

市議員劉崇顯也說，市府利用誘導式民調美化形象已不是新聞，但改變不了高虹安市府施政滿意度民調總是墊底的事實，日前民眾黨議員稱「被罷免人依法可進行反罷免設立辦事處」，等同變相承認市府就是停職高虹安的「反罷免指揮中心」，只會讓更多市民看清高虹安貪圖小利眷戀權力本質，進而在第三階段罷免投下同意票。

市府社會處表示，相關社團補助都依規定執行，補助款項僅用於核准的經費項目，經查民間團體活動現場的反罷免面紙或各類民意代表宣傳品，非由市府製作，該類物品如為個人或團體自行印製並於現場發送，只要無違反公共秩序或社會善良風俗，市府無權介入，尊重主辦單位規劃。有關邀請的來賓與活動紀念品由主辦方決定，市府給予最大彈性和自由，秉持行政中立原則。另針對民調詢問罷免意願質疑，市府截稿前未回應。

林志潔︰蒐集資料向廉政署檢舉

林志潔說，社區或國防部全額補助舉辦的端午活動中，出現高虹安的反罷免文宣及面紙等小物，因這些活動有市府補助或中央補助，依公務人員行政中立法之規定，公務人員對公職人員的選舉、罷免或投票，不得利用職務上權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行為。不論是新竹市府、涉貪停職的高虹安、放飛自我的代理市長邱臣遠、譏諷市民為白痴或有毒氣體的民政處長施淑婷，均不得藉由補助活動、協辦活動或受邀參與活動，發放反罷免文宣。若這些小物製作經費來自市府預算，更有違反行政中立與選罷法疑義。

涉貪停職的新竹市長高虹安擔憂被罷免，利用社區或協會端午包粽活動夾反罷免文宣，雙罷免總部將向廉政署與政風單位檢舉。（讀者提供）

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