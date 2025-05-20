苗栗2立委罷免未送件 3議員案也喊停

2025/05/20 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公民團體發起罷免無黨籍第一選區立委陳超明、國民黨籍第二選區立委邱鎮軍於二階連署未達法定門檻而未送件，因苗栗藍營基層先前也發起罷免民進黨苗栗縣第一選區議員徐筱菁、第六選區議員陳春暖及無黨籍第五選區議員曾玟學，三位領銜人昨宣布停止罷免行動。

對此，徐筱菁、陳春暖表示，罷免是公民的權力，如今藍營基層停止罷免行動，兩人都予以尊重，並重申會持續做好監督縣政、為民服務之責。

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曾玟學則認為，國民黨在立委罷免二階未通過後才宣布停止對山線議員的報復罷免，正說明了從一開始就只是充滿算計的打壓和牽制，他從來就不害怕面對民意的檢視，也早已做好後續應戰的準備。

曾玟學也呼籲立委邱鎮軍，停止對公民的追殺，別讓公民因恐懼而失去言論及思想的表達自由，那才是苗栗長久以來裹足不前的原因。

縣長鍾東錦於全台大罷免之初，即表示大罷免是一場「瘟疫」，並在苗栗公民團體於罷免邱鎮軍、陳超明二階連署於十二日宣告件數不足未送件之後，希望苗栗縣議員的罷免案，也應按下停止鍵，消解罷免瘟疫，從苗栗開始。

發起罷免三名議員的領銜人許慧琴、詹益松、黎光明經思考數日後，認同鍾東錦放下仇恨的見解，昨宣布停止罷免行動，並呼籲綠營議員應把地方心聲傳給中央，地方可以放下，中央更應放下，民主是少數尊重多數，請綠營尊重多數選民選擇，國家才會進步，才能前行。

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