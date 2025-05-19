天天被問「吃飽很閒？」「基隆絕沛」志工笑回要不要來連署

罷免國民黨基隆立委林沛祥的罷團「基隆絕沛」志工「SANDY姐」（右一）說，希望基隆人能珍惜民主，踴躍連署。（記者俞肇福攝）

2025/05/19 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕推動罷免國民黨基隆立委林沛祥的罷團「基隆絕沛」總部，有一位熱愛台灣的志工「SANDY姐」，從總部開幕後每天從早到晚駐守；問起擔任志工的甘苦，她笑說，有一位支持林沛祥的婦人每天路過，老是氣憤地說「你吃飽很閒」？她不以為意，總是笑笑地反問要不要參加連署？這是她當志工最有趣的回憶。

目前已有卅個罷免國民黨立委的團體將第二階段連署書送件，全國僅剩「基隆絕沛」還在街頭拚法定收件門檻，不少罷團也前往支援。不過，苗栗罷團女志工十七日到基隆車站幫忙時，遇到醉漢飆罵髒話。

請繼續往下閱讀...

對於女志工被騷擾，「SANDY姐」說，真抱歉，志工烈日當頭上街舉牌，不管男女都有潛在風險，但她相信基隆人善良，總有不同意見，大家互相尊重。

「SANDY姐」表示，一開始有人問她畏懼參加罷免活動嗎？她回說不會害怕，只擔心二階連署件數不夠，無法送進選委會，從連署開始每天都收件，但就是沒有驚人的連署件數；近來因為前基隆市民政處長張淵翔侵入戶政系統協助連署罷免被收押，以及林沛祥的「社會邊緣人」說法，參加連署的人明顯變多。

「SANDY姐」說，「基隆絕沛」預計廿二日（週四）提送二階連署書到選委會，只剩三天進行最後衝刺，不知道那位力挺林沛祥的婦人，會不會繼續天天來報到、問候志工？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法