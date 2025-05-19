30藍委罷免過二階》藍委頻攻擊 罷團志工控抹黑低劣

2025/05/19 05:30

〔記者何玉華、甘孟霖、劉詠韻／台北報導〕全台大罷免連署，已有卅件國民黨立委罷免案達到法定門檻送交選委會，引起部分藍營民代對志工的批評，先有不分區立委葛如鈞指控志工日領兩千元、月領八萬元等，後有基隆立委指「罷團是一些社會邊緣人的集合體」；罷團志工反擊說，國民黨的抹黑太低劣，只有同溫層會相信。

志工酸缺少無償為國家付出經驗

葛如鈞在網路直播節目中指控罷團志工日領兩千元、月領八萬元；罷免立委李彥秀的「港湖除銹」志工林先生說，「有八萬我就直接離職來做就好啦」，以「港湖除銹」來說，志工來來去去也有兩、三百人，要是真的有發錢，這麼龐大的金流一定會被發現，國民黨這種抹黑實在太低劣，只有同溫層會相信。

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罷免立委王鴻薇的「山除薇害」志工Evan說，志工們不僅沒領錢，很多人還自掏腰包，他自己為了拍宣傳影片，就買了不少道具；可能國民黨一直都缺少這種以自身意志走上街頭，無償為了更好的國家付出的經驗，就以為任何事情都有對價性。

罷免立委徐巧芯的「剷除黑芯」志工施小姐說，自己不僅沒拿錢，連便當、雨衣、車馬費都是自己出，有幾次被人指著罵「你五百元」、「你三百元」，都很想嗆回去，但團體都有再三約束，希望志工不要回嗆，少數幾次忍不住就回「給你三百元，你來這裡給人罵，要不要？」

「文山退葆」發言人林老師則說，要指責志工收錢辦事，就拿出證據，留給法律去釐清；強調「文山退葆」財務清楚，罷免活動的開銷一直是志工樂捐及平均分擔，從未收過任何人的資助。

至於被指是「邊緣人的集合體」，林先生直言「笑死」，八、九月投票時就讓他們（國民黨）知道誰才是民意的邊緣人。Evan也笑說，團隊有很多人在社會上非常有個人成就，有人有外交背景，有人是公司管理階層，也有人致力投身國際人權論壇等，都是很有社會經驗及底氣的一群人。

罷免立委羅智強的「大安強強滾」則認為，林沛祥的言論污名化志工，不僅貶抑自發參與公民運動的志工，更顯示出他對民意運動的輕視。

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