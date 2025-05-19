北市藍控綠施壓阻借反罷場地 2單位打臉

國軍英雄館官網在五月八日公告，建築主體目前未能通過市政府結構安全檢查，並要求限期改善，改善工程已在五月十三日發包。（記者何玉華攝）

2025/05/19 05:30

國軍英雄館︰整修取消出借 北市教局︰中正高中禮堂被長租 時段無法協調

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨號召罷免台北市民進黨立委吳沛憶、吳思瑤進度不理想，昨天在各選區舉辦說明會，台北市議會議長、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽及議員汪志冰自曝，預借好的國軍英雄館、中正高中大禮堂都臨時不出借，質疑有「極大的壓力」，國民黨主席朱立倫痛批執政黨設下重重障礙，「國民黨連場地都借不到」。但經記者查證，國軍英雄館表示，正進行梁柱結構整修，擔心影響安全而取消出借，官網也說明依施工規劃局部暫停住宿與餐飲接待；北市教育局也說明，場地已有長期借用單位租用，時段無法協調故無法租借。

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國民黨昨在中正高中前封路舉辦政策說明會，汪志冰致詞時表示，過去選舉借學校場地，就像房東借場地，不會管辦什麼，這次卻面臨來自中央「極大的壓力」，為了不讓學校為難，臨時改在學校前封路進行。市黨部說明，四月初就借的場地，五月七日才通知無法借。

戴錫欽︰國防部通知不能借

戴錫欽致詞提到，萬華場活動原定借國軍英雄館，卻在十五日上午接到國防部國會聯絡人告知不能出借；他表示，整修房子前要做很多聯繫，怎麼會當天才知道，正是執政黨無所不用其極的「惡罷」。市黨部補充說，五月七日完成繳費，十五日上午接獲國軍英雄館通知不能借用後，透過立院黨團協助了解，進一步獲知七月卅一日前要進行補強工程，無法出借，但十七日去場勘時，發現仍有辦活動。

國軍英雄館致歉︰考量安全

記者昨查看，國軍英雄館一樓宴會廳有進行工程的跡象，場地租借單位受訪表示，進行梁柱結構整修，擔心影響安全而一一通知已繳訂金的單位取消並致歉。另官網於五月八日公告整修訊息，指建築主體未通過市府結構安全檢查，並要求限期改善。相關補強工程已在今年四月十一日完成發包簽約，並於五月十三日開工。施工期間依施工規劃局部暫停住宿與餐飲接待。

教育局表示，只要不影響學校教學及既有使用者權益的前提下，均開放供各界依程序申請使用。經了解中正高中大禮堂借用的情形，是因該場地已有長期借用單位租用，時段無法協調，故無法提供租借。

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