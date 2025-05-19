官員、專家︰中共混淆國人認同 有利入侵

中共發布「福州打造福馬同城生活圈先行先試第二批政策」10項政策。（圖取自海交會官網）（記者陳鈺馥攝）

2025/05/19 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國在福建推動兩岸融合發展示範區，極力打造「金廈同城生活圈」。知情官員表示，中共在前線混淆國人身分，對金馬力推「中國身分證」，想讓大量金門人擁有雙重身分。專家示警，越來越多金門人持中國身分證，量變導致質變後，中共要進行入侵行動將更有利。

官員透露，中國對金門、馬祖實施「同城化待遇」，把金馬民眾當成國民看待，並加大對離島的統戰滲透，金門的共諜案件有越來越多跡象，有查到軍人被中共吸收。

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官員指出，為促進兩岸融合發展，中共藉申領中國身分證、居住證，在前線混淆我國人民身分。這一招在俄烏戰爭前，俄羅斯曾於烏東地區用過，讓大量親俄人士入籍，因擁有雙重身分的人，通常抵抗意志不強。

據掌握，台灣人原本申辦中國居住證，必須在福建當地有居住半年以上的事實，中國官方才會發證。中共為加速融合發展，在福建已無居住六個月限制，金馬民眾搭小三通過去可隨到隨辦，甚至申辦中國身分證，不必上繳台灣身分證或護照，中國准許擁有雙重身分。

官員︰辦中國身分證 形同把柄落中共手上

官員強調，中國明知「兩岸單一戶籍制」，台灣民眾有中國身分證會被註銷台灣身分，所以刻意不講有多少台人有中國身分證，金門民眾領中國身分證的比台灣本島多，但辦了等於有把柄落在中共手上，可能還會被要脅，民眾對這種「同城化措施」要特別小心。

台灣安保協會副秘書長何澄輝昨受訪表示，當金門越來越多人領有中國身分證，對於入侵者來講，由於滲透經營當地甚久，若要從事入侵行動或影響當地，都會比較有利，被併吞風險就會增加。

何澄輝示警，中國不會告訴辦證後果，先讓你兩邊身分都有，讓民眾享同等待遇或福利，以利它的統戰滲透，當量變導致質變後，後續就會進一步推動政治議程，逼迫當地民眾做出選擇，辦中國身分證等於立下「投名狀」，讓他有機會要脅你。

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