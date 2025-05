台灣聯合國協進會十七日於瑞士日內瓦火車站舉辦「攜手推動全球健康,台灣科技促進世界衛生組織三大核心支柱」展覽。(台灣聯合國協進會提供)

2025/05/19 05:30

台灣前進日內瓦辦展 宣揚數位醫療促進全球健康

〔記者黃靖媗/綜合報導〕世界衛生大會(WHA)今日在日內瓦召開。台灣除了有WHA推案主視覺「Chip in with Taiwan」裝置藝術在日內瓦「三腳椅廣場」展出之外,台灣聯合國協進會於瑞士日內瓦火車站大廳舉辦的「攜手推動全球健康,台灣科技促進世界衛生組織三大核心支柱」展覽也於十七日揭幕。衛福部長邱泰源呼籲國際社會,以公平與專業為原則,支持台灣參與世界衛生組織(WHO)等國際衛生機構。

駐瑞士台北經濟文化代表團日內瓦辦事處昨透過臉書指出,台灣WHA推案主視覺「Chip in with Taiwan」,化身立體裝置藝術現身日內瓦「三腳椅廣場」;「Chip in with Taiwan」主視覺也登上日內瓦火車站電子看板,展現台灣在數位醫療與AI的實力。

台灣聯合國協進會指出,邱泰源率領的世衛行動團與和立委組成的世衛視導團皆親自參與展覽,本次策展與多家台灣新創團隊合作,展出大語言模型慢性病管理系統、區塊鏈健康憑證平台等,展現台灣如何以創新科技實踐全球健康願景,展期預計至十九日下午。

策展負責人、台灣聯合國協進會成員董乃昀表示,本次展覽以世界衛生組織的「卅億人目標」為策展主軸,聚焦在「增加全民健康覆蓋」、「應對醫療緊急情況」與「提升健康與福祉」三大方向,盼藉展覽讓世界看到台灣如何用科技促進全球健康。

邱泰源表示,台灣的全民健康保險制度,在疫情期間展現出彈性應變與全民動員的制度韌性,這正是世界衛生組織三大核心支柱中「增加全民健康覆蓋」的具體實踐,台灣以數位科技協助邊境管控、疫苗分配與醫療資源調度,成功避免醫療崩潰。

王正旭︰分享台灣經驗 王育敏︰盼明年進WHA

邱泰源也呼籲國際社會,以公平與專業為原則,支持台灣參與WHO等國際衛生機構,因為「唯有讓所有有能力貢獻的地方都能參與,全球健康才真正能實現永續」。

民進黨立委王正旭表示,健康就是人權,他們願意把台灣經驗分享給全球;國民黨立委王育敏則說,不分朝野共同努力,盼明年可以進入WHA。

