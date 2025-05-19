朱嗆賴像鬥雞 只想消滅在野黨

國民黨主席朱立倫（中）昨與桃園市長張善政（右二）等人出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，呼籲大家一定要站出來投不同意罷免票。（記者李容萍攝）

2025/05/19 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市黨部昨在中壢區龍江市民活動中心舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，國民黨主席朱立倫批評民進黨就像「鬥雞」，「鬥雞總統賴清德」上任迄今所有反對賴清德的人就要被罷免、被幹掉，賴利用廿五％就可罷免的漏洞，「不出來投票等於罷免」，他呼籲大家一定要站出來投不同意罷免票。

朱立倫表示，去年五月廿日至今，「台灣大不幸」，只有一個「鬥」字，大家選了一位鬥雞總統，從頭鬥到尾，兩岸要鬥、國會要鬥，賴受訪提到「朝小野大就要用更大民主來解決，就是大罷免」，就是想要消滅在野黨，但全世界有哪一個國家執政黨選輸了就要罷免在野黨？這就是變相推翻選舉結果。

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籲大家投不同意罷免票

朱立倫並推崇選區立委魯明哲，為桃園爭取二五九億元預算，幫軍公教、警察、消防、海巡發聲，爭取退休金保障不得低於八十％，國民黨團推動五天國假，主張還錢百姓一萬元，這些都得罪賴清德，民進黨通通反對，民進黨更說只要罷免成功「五天假收回、還錢於民不必想、財劃法取消」。

朱立倫強調，現在民進黨還在算計選舉的日子，要挑一個大家最不想出來投票的日子，就是要玩「奧步」。他呼籲大家應該下定決心，一定要出來投「不同意罷免」，用行動阻止民進黨操弄民意。

桃園市長張善政則說，奧運四年舉辦一次，沒拿到金牌的人就回去磨練、四年後再來，現在賴清德卻想從金牌得主的手中搶走金牌；民進黨就是「想把贏的人拉下來，還很驕傲的說：你不是金牌，我才是！」大家要站出來，不能坐視這種惡罷行為。

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