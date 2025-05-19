明就職週年 將開記者會》 賴：過去一年 每天兢兢業業

賴清德總統明天就職一週年，規劃召開記者會發表談話。（資料照）

2025/05/19 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統明天就職一週年，規劃召開記者會發表談話；賴昨也在社群媒體發布回顧影片指出，過去一年來，充滿挑戰也充滿榮耀，每一天，他都兢兢業業、不敢懈怠，「未來，讓我們做伙打拚，以紮實穩健的步伐，持續向前邁進！」

發布回顧影片 細數政績

影片從賴清德總統去年五二○就職中華民國第十六任總統發表談話開始回顧，並盤點、回顧一年來的施政。在國防方面，推動軍務改革，如廢止刺槍術、踢正步、提升國軍薪資等，並透過加速國機國造、國艦國造強化國防，強化國安措施對抗中國滲透；同時開創價值外交新時代，以區域合作、共享民主價值拓展外交，提升台灣國際能見度，並持續深化台美關係。

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賴清德去年首度在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」及「全社會防衛韌性委員會」三大委員會，賴的影片中盤點，過去一年改善健保財務、擴大癌症篩檢、成立癌症新藥基金；提升後備戰力、增加教召訓練員額、培育民防系統應對能力；提升極端氣候應變能力強化防災及預警能力。

對應總統上任時的「拚經濟」目標，政府推動五大信賴產業（半導體、AI、軍工、安控、次世代通訊），並成立行政院經濟發展委員會，鬆綁多項法規、完善投資環境，同時透過產業座談，全力協助產業應對國際情勢。此外，運動部今年將掛牌成立，政府還會推動私立大專學雜費補助、○到六歲國家一起養二．○、青年百億圓夢基金計畫，並推動六大區域產業與生活圈、落實均衡台灣。

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