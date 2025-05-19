前中選會主委陳英鈐：罷藍委投票可能兩梯次 7月中前完成

全台大罷免迄今已有三十位國民黨立委二階送件，待各地方選委會審查完竣且通過後，中選會依法得在罷免案宣告成立後廿日起至六十日內舉行罷免投票。（資料照）

2025/05/19 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕全台大罷免進入倒數階段，迄今已有卅位國民黨立委二階送件，待各地方選委會審查完竣且通過後，中選會依法得在罷免案宣告成立後廿日起至六十日內舉行罷免投票。前中選會主委、中央大學憲政學者陳英鈐分析，罷免投票可能會在七月中旬以前辦理完畢，並分兩梯次進行。

陳英鈐受訪指出，罷免成案後，依法需在廿日起至六十日內舉行投票，目前多數罷免藍委案第二階段的送件日期相近，若該案二階連署書達到安全門檻一三○％以上，且無需補件的話，很有可能會在同一梯次舉行罷免投票。

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至於需要補件的罷免案，陳英鈐續指，由於補件期限有十天，可能不能和其他案子一起舉行投票，無法順利排在一起，但中選會也不希望每個禮拜都在投票，所以只要時間沒差太遠，就可能會安排在一起投票。

陳英鈐認為，大多罷免案的成案與否可能會在六月廿日左右完成審查，最慢罷免投票會在七月中旬以前，除了週六的限制之外，又要避開國考日期，能排的日子其實並不多，因此罷免投票可能最多分兩梯次。

陳進一步補充，投票日期通常會定在週六，加上暑假期間有許多大型國考，基本上只要報考人數多的考試，中選會排定投票日時會先詢問考選部，避免影響考生的投票權利。

此外，罷免通過後，中選會需三個月內辦理補選投票。陳英鈐分析，假如時間許可，中選會會與地方選委會多方溝通，基本上會朝集中同一天辦理補選為主。

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