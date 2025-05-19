十萬火急 12艱困區疾呼全民動員補件

民進黨立委沈伯洋表示，有十二個選區將來可能會面臨補件，必須預做準備。（資料照）

2025/05/19 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕罷免親共立委連署告急！「反共護台志工聯盟」今將偕同民進黨立委沈伯洋及全台十二個選區的罷免領銜人共同舉行記者會，強調罷免連署尚未結束，目前尚有十二席因收件數超過法定門檻不多，急需全民動員協助補件，籲請各界共同在這一個月內，再為這十二個選區衝出十萬份連署，迎戰後續可能的補件。

反共護台志工聯盟今偕同催票

據了解，針對二階罷免連署，罷團是以送件百分比一一五％作為安全門檻的分水嶺，目前不足該門檻或超過不多的罷免選區共計有十二個，這些選區的國民黨立委分別為新北市張智倫、林德福、羅明才，桃園市呂玉玲、邱若華，新竹縣林思銘，台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣，南投縣馬文君、游顥，以及尚待送件的基隆市林沛祥。

請繼續往下閱讀...

據統計，目前跨過二階罷免連署門檻，但送件百分比最低的是楊瓊瓔，約一○三％，而後依序為江啟臣約一○八％、顏寬恒約一○九％、馬文君約一一一％、林思銘約一一四％、呂玉玲約一一四％等。至於張智倫、林德福、羅明才、邱若華、游顥則略超過一一五％，林沛祥罷免連署預計廿二日罷團才會送件。

針對上述艱困罷免區，沈伯洋表示，這十二個選區將來可能會面臨補件，必須預做準備，不可能等到要補件時再來收連署書。他說，六月初可能會公布罷免投票時間，希望在公布投票時間前，都幫罷團把補件準備好，這樣後續投票日期就不會落後太多。

沈伯洋指出，假設補件不順利，不但有可能不成案，更可能投票時間會拉得太久，就比較沒有辦法集中火力，一次讓全國人民來討論罷免這件事，「所以我們是希望每一個區域都再衝個四、五千份連署書，這樣補件就一定不會有問題」。

對於在野黨急推「軍人加薪」等討好特定族群的議案，沈伯洋說，行政加薪在四月一日已經加了，加給部分也已經做了，其他部分其實在法律上都沒有合理性。他說，大家對於年金改革都已經有一定的了解，在野用這種方式，如同上次「警察人員人事條例」都在反年改，「我不覺得這樣會有收買的效果」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法