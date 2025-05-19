罷團：民生小惠非立委贖罪券

在野黨近期急推討好議案一覽表

2025/05/19 05:30

批藍推放假、發錢等討好法案 無法換回人民的信任與尊重

〔記者林哲遠／台北報導〕面對全台罷免藍委熱潮，國民黨在本會期推動「紀念日及節日實施條例」修法，新增「四加一」放假日，更提出特別條例主張全民普發一萬元。罷團志工與幹部昨認為，這些討好法案無法換回人民的信任與尊重，罷免行動背後，是一次對濫權、失職體制的警訊，不是一萬塊，也不是放假能平息的；民生小惠更不是立委職責的贖罪券。

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罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」發言人Jason指出，大罷免啟動後，國民黨提出了多項政策性買票的法案，想透過施加小惠、發贖罪券來平息怒火，但對選民來說，藍營這些舉動沒辦法導正這一年以來的國會亂象。

Jason續指，李彥秀三月十日在財政委員會召開公聽會，企圖幫普發一萬元辯護，被多數專家學者反駁，點出此政策會讓政府多花兩千三百億元納稅錢，擾亂財政紀律；「有民眾曾向我們說，只發一萬元，彌補不了失去的預算，所以要繼續同意罷免。」Jason認為，若藍白兩黨過去聯手傷害台灣的法案沒有修正，就仍需要透過罷免，讓國會恢復正常。

罷免國民黨立委顏寬恒「中二解顏」發言人小彥也批評，國民黨看似關心民生，更像是試圖用小恩小惠收買人心，若真有誠意推動福國利民的法案，就不該讓財劃法排擠中央財源，或隨意大幅凍刪預算，造成人民各種津貼補助的經費受到壓縮。

先砍預算再撒現金 民眾不滿

罷免國民黨立委洪孟楷志工Sarah直言，普發現金、增加放假等短期措施表面上看似有感，但許多人心知肚明，這不過是為了選舉的操作手段。新北第一選區地方民眾也感慨：「這是在買票吧，太明顯了。」因此，這些民生法案並未動搖原本支持罷免的立場，因為選民仍記得國會擴權、預算遭阻、法案審查遭封殺等實質亂象。

以增加放假天數為例，Sarah認為，看似增加休假福利，但放假日幾乎集中在十月，造成排班困擾與勞資緊張；顯示國民黨修法缺乏全盤思考與溝通，也反映出提案背後並非真正考量民眾需求，而是政治操作凌駕實務設計。

至於普發一萬元，Sarah批評，國民黨表面討好民意，卻無法彌補國會強推違憲法案的損害，這種先砍預算、再撒現金的操作邏輯，更讓選民產生不解與不滿，也有民眾直接向他們反映：「這就像你砍我一刀，然後丟一萬塊給我止血，是要我感謝你嗎？」

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