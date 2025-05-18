民眾黨忙幫高虹安宣傳 柯文哲芭樂園草比人高

民眾黨前主席柯文哲位在新竹的芭樂園農地已雜草比人高。 （市議員曾資程提供）

2025/05/18 05:30

竹市府宣傳政績反罷免 綠營抨擊濫用市府資源

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署書達十萬四五一五份，高虹安近期頻透過市府文宣宣傳政績反罷免，遭綠營抨擊是濫用市府資源，且市府為已停職的高虹安做宣傳，恐涉行政不中立。民進黨議員曾資程說，涉台北京華城弊案被羈押的民眾黨前主席柯文哲，卸任主席後，幫忙照顧柯文哲芭樂園的民眾黨議員，就不太關心，應是忙著幫涉貪停職的高虹安洗白。

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民眾黨議員李國璋提到，依據《公職人員選舉罷免法》第八十六條第一項：「被罷免人可以在罷免區設立反罷免辦事處」，不只可設辦事處，更可走入市場、接觸選民、說明政績，這些全部合法。呼籲綠營先把法律課補好，另罷免團體若刻意挑釁、鬧場、影響市民買菜、破壞社會秩序，也恐有觸法疑慮。

曾資程諷民眾黨太現實 人去茶涼

曾資程諷民眾黨議員做人不要太現實，人去茶涼，怎把柯文哲拋諸腦後？並稱可能是因幫涉貪停職的市長洗白，毫無邏輯到幾近法盲、文盲反罷免。選舉罷免是公民權利，高虹安到果菜市場宣傳反罷免，他質疑反罷免可到果菜市場，是不是罷免團體也可進到果菜市場。但看顧柯文哲芭樂園的議員稱「選舉的時候你們沒有去過嗎？」，批這是民眾黨標準的混淆視聽及轉移焦點。

後續民進黨團揭發罷團志工，在果菜市場遭果菜公司管理人員干擾連署，且將罷團志工驅趕到馬路上，聲稱人行道也是果菜公司的，還找來警察要求留個資，刪照片影片，果菜市場員工的行為明顯有違反選罷法及強制罪之嫌。

而看顧芭樂園的民眾黨議員，又扯到三年前市立棒球場開幕參加的貴賓，但問題是當年棒球場開幕參加的貴賓，有涉貪被停職的嗎？曾資程諷，民眾黨議員一下要聲援涉貪的前主席，一下要幫涉貪停職市長洗白，確實很忙。

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