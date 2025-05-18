藍白大砍總預算現苦果》政院本月起扣補助款 苗栗衝擊最大

行政院今年要撥給地方的一般性補助款刪減，各縣市平均刪減率約廿五％，主計總處上月底已發函通知地方政府，部分縣市補助款從這個月開始就被扣款。（資料照）

2025/05/18 05:30

縣財政狀況差 舉債空間有限

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院大砍今年度中央政府總預算，要求行政院自行刪減六三六億餘元，行政院決定全數從今年要撥給地方的一般性補助款刪減，各縣市平均刪減率約廿五％，主計總處上月底已發函通知地方政府，部分縣市補助款從這個月開始就被扣款。據了解，苗栗縣財政狀況差，舉債空間有限，衝擊最大。

藍白亂砍中央政府總預算，造成大罷免潮，立法院近期雖努力排預算解凍案，不過，遭刪減的預算經過三讀後，立院也無法補救。

請繼續往下閱讀...

政院指出，今年度中央政府總預算共被刪減二○七六億元，刪減幅度及金額創歷史新高，其中「通案刪減部分」為九三九億元，又分為指定項目的三○三億元、未指定項目六三六億元，在六三六億元部分，立法院要求行政院自行調整刪除，此有違行政權與立法權分立原則，窒礙難行。

官員表示，「中央已經被刪減一四三九億元，六三六億元不知道要減誰？」經討論後，決定把今年地方一般性補助款的二五○一億元，其中的六三六億元先控管暫留，改列為「未分配數」，各縣市以同一比例暫緩不撥。對於未來是否撥付的可能性，他表示，因行政院還要提釋憲案，仍要看後續發展。

事實上，行政院長卓榮泰一月已要求地方補助款先凍結，卓揆前天與媒體茶敘時也提到，若六三六億元無法刪減，就只能從一般性補助調整，「這是沒有辦法中的辦法」。而要改變總預算被刪減狀況，就是辦理追加預算，不過，行政院已提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，已用去年度歲計賸餘，「所有賸餘用完就必須舉債」。

宜苗投雲等盼正視地方困境

官員解釋，一般性補助款是按季撥付地方政府，不過，四月的補助款仍會發放，但有些縣市五月起就被扣款，受到影響。近期包括宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣等縣市政府，皆公開呼籲中央正常撥款，並要求正視地方困境，苗栗縣長鍾東錦還特地因此北上，與國民黨立委拜會主計長陳淑姿。

官員分析，其他縣市有舉債空間，可以透過追加預算來處理補助款不足的問題，但以苗栗縣財政狀況，無舉債空間，衝擊較大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法