藍將再推反戒嚴等公投 普發現金 綠：討好特定族群 踐踏程序正義

國民黨團表示，接下來還有「還稅於民」普發現金法制化、軍人加薪等法案。（資料照）

2025/05/18 05:30

〔記者陳政宇、林欣漢／台北報導〕全台大罷免如火如荼，立法院朝野對各項議案亦攻防交錯。民進黨立委昨指出，藍白因害怕罷免，推動一系列法案討好特定族群，卻不惜踐踏程序正義，甚至犧牲國家安全與公平性；繼上週五闖關的反廢死公投，本週二院會恐再強推公投案，為政治動員煽動民粹。

批公投成政治動員工具

立法院會上星期陸續通過核電廠延役、反廢死公投，週二將續推反戒嚴等公投案，國民黨團書記長王鴻薇昨表示，接下來還有「還稅於民」普發現金法制化、軍人加薪等法案；另針對國防預算是否提高至GDP十％茲事體大，盼儘速邀請行政院長卓榮泰到立法院進行專案報告。

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另外，國民黨團日前提案，希望立法院本會期延長至七月底止，王表示，包括大法官與NCC人事案、四一○○億元特別條例、各部會解凍案等，都需要時間處理，國民黨團才提出延會提案，希望朝野有充分的審查時間。

盤整當前議事戰況，民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪表示，藍白意圖以公投綁罷免，依「公投法」規定，推算今年八月廿三日舉辦公投案投票，主管機關應於投票日九十日前公告，故立院最遲要在五月廿三日前表決通過；可預期藍白本週將強行通過反戒嚴、重啟核三、國內移轉投票法制化等三個公投案，前述四個議題皆毫無正當性，完全違反法律所規定要件，僅是政治動員需求的工具。

吳說，立法院長韓國瑜主持議事的三個標配是，不充分討論、協商過水，以及黑箱條文，上週三讀通過的「刑法修正案」及「核管法修正案」皆是如此，而「軍人待遇條例」、「軍人保險條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」都進入可表決的階段，同樣有缺乏實質討論的程序問題；賴清德總統已宣布提升軍人待遇，國民黨卻為鞏固鐵票，不顧公平性。

至於因應關稅的特別條例，她表示，在野黨迷信普發現金為拯救罷免的萬靈丹，不惜犧牲國土安全及社會安全預算，刪減台電撥補恐衝擊物價，內容還指定預算支出項目、以立法權凌駕行政權。

民進黨立委沈伯洋也說，在野黨主張將軍人保險改為政府全額負擔，此舉形同將保險轉變為社會福利；軍人退役時間較公務員早，若給付計算方式完全比照，將造成不公平現象。

民進黨立委賴瑞隆則批評，在野黨毀憲亂政、恣意擴權影響人民權益、胡亂刪凍總預算激怒人民，這才是公民站出來大罷免的主因；藍白不思反省，反而以各種反制手段，例如以公投試圖干擾罷免的進行，人民不會同意也絕不接受。

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