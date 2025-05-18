賴520前談大罷免：直接民權會成日常

針對公民團體發起的大罷免潮，賴清德總統於昨日播出的「敏迪選讀」網路頻道專訪中說，公民力量是很可貴的，他們用的是憲法賦給公民的權利。（取自臉書）

2025/05/18 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統就職將滿一年，針對公民團體發起的大罷免潮，他於昨日播出的「敏迪選讀」網路頻道專訪中說，公民力量是很可貴的，他們用的是憲法賦給公民的權利，除了選舉以外，還有罷免、創制、複決，這個是憲法賦給人民的權利。當初，馬英九前總統也曾經公開肯定罷免權。像這一次的公民運動，已經代表台灣的民主政治更往前進了一步，就是由間接民主、代議士制度，會往直接民權來走。

台灣的民主政治更往前一步

他並說，當罷免大家都可以接受的時候，創制、複決未來也會成為日常，會成為直接民權，會漸漸推展出來，這個也是民主的深化。

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針對在野黨要求停止大罷免，總統認為，這是人民公民運動、自動自發，沒有人有辦法主導，也沒有人有辦法停止，所以我們應該要尊重公民的權利，坦然面對，不必去刻意貼公民罷免運動的標籤，也不要把它形塑成是因為執政黨在策劃，這個沒有必要。

主持人問到在野黨提出要罷免總統，這也是公民的權利嗎？賴清德回答，這是立法委員所擁有的憲政權力，做為總統，就是尊重。

針對政治僵局，賴清德說，民眾會想說，怎麼立法院這麼亂？為什麼行政院屢提覆議？是不是沒有尊重立法院？但這一年來，在野黨第一個會期就修「立法委員職權行使法」，經過憲法法庭的判決，侵犯總統權力、行政院的行政權，還有監察院的監察權，也侵犯司法院的司法權。

至於朝野是否增加溝通，賴清德說，制度性的溝通，是立法院朝野的黨團協商，立法院長有責任組織朝野協商，但不得要領，為什麼？因國民黨與民眾黨在國會占多數，有政治期程要推動。法制面協商根本沒辦法充分發揮出來，是因為政黨的立場。

賴清德說，他希望跟在野黨能夠有接觸溝通的機會，但都不得要領，沒有辦法實行。目前朝野僵局倒不是因為溝通的問題，還得政黨的立場願意溝通。

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