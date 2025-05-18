涉共諜案黨員 民進黨21日開鍘

檢調偵辦共諜案，立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓被約談後以廿萬元交保，國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的秘書何仁傑、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典前特助黃取榮皆被收押禁見。前述五人皆已被民進黨地方黨部除名，並報黨中央處分。（資料照）

2025/05/18 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨近期爆出五位黨工、助理被中國吸收為共諜，國安漏洞引發質疑。民進黨多管齊下，中執會上週已通過黨公職赴中管理辦法，明定「事前報備、事後報告」。中評會主委賴瑞隆也預告，中評會預定本週三（廿一日）開鍘前述五人黨籍，絕不容許任何滲透行為，也必須不斷提升自我防衛與檢測機制。

檢調偵辦共諜案，立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓被約談後以廿萬元交保，國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的秘書何仁傑、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典前特助黃取榮被收押禁見。前述五人皆已被民進黨地方黨部除名，並報黨中央處分。

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關於處置進程，賴瑞隆昨天受訪說明，中評會已發布開會通知，廿一日開會處理近期五起共諜案，由於申訴時間已到，這五人皆未提出申訴；黨內對共諜案已有高度共識，絕不容許任何滲透行為，中評會將依照地方黨部的意見開除黨籍。

民進黨中執會十四日通過「黨公職及黨職人員赴中港澳及與中國人士接觸管理辦法」。據與會人士說明，大致遵循兩個原則，一是落實「事前報備、事後報告」機制；其次，無論黨公職是否身處中港澳地區，只要遇到中國人士及其派遣人員試圖進行不當、不法接觸，都要主動向黨部報告。

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