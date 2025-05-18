多元拓展台歐連結 林昶佐將任駐芬蘭代表

涉外人士說明，由林昶佐（如圖）出任駐芬蘭代表，希望能為台灣外交注入新動能與活力，進一步拓展與歐洲的多元連結。（資料照）

2025/05/18 05:30

〔記者陳政宇、蘇永耀／台北報導〕前立委林昶佐二○二三年宣布因家人罹患罕病，不競選二○二四年立委連任，後續動向備受關注。經證實，林昶佐將出任駐芬蘭代表，總統賴清德重視「價值外交」，外交部長林佳龍上任後也積極推動「文化外交」，希望能為台灣外交注入價值與文化的新動能和活力，進一步拓展與歐洲的多元連結。

林佳龍指示 因應灰帶侵擾交流學習

據了解，針對這項人事安排，林佳龍也曾與林昶佐深入討論，就未來可推動的議題，做出相關指示。

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據指出，為推動「總合外交」，林佳龍表達歐洲是未來外交工作要持續加強的地區，也規劃歐洲專案，而「北歐五國」會做區域聯防。因此除了「價值外交」強調的人權外交、民主自由理念，「同盟外交」所強調的安全面、「經濟外交」的經貿交流，也期待林昶佐到任後能有所進展。

尤其芬蘭緊鄰俄羅斯、是面對強權威脅的前線，過去是中立國，在烏俄戰後申請加入北約，目前已是北約成員國。林佳龍期盼未來同樣面臨鄰國威脅的台灣和芬蘭，可就加強全社會防衛韌性、海纜遭破壞、應對灰色地帶侵擾威脅等議題交流經驗、相互學習。

台灣和芬蘭在今年二月互簽航空服務協議，未來可望開設直飛航班，帶動雙邊的經貿和觀光交流。林佳龍認為，未來對歐關係方面，北歐五國、波羅的海國家和中東歐都是期望能深化關係的區域，期盼林昶佐擔任駐芬蘭代表，能以其在人權組織、音樂領域和立法院的豐富經歷，打破政治上的限制，多元拓展台灣的國際空間。

林昶佐長期關注人權議題，曾於二○一○至二○一四年擔任國際特赦組織台灣分會理事長，於立法院擔任兩屆立委期間，長期深耕外交及國防委員會，對外交事務熟稔。他也曾多次訪問歐洲與美國，積極為台灣發聲。

林昶佐所屬的閃靈樂團亦享譽全球，英國媒體「衛報」二○二○年曾盛讚閃靈樂團為「台灣文化大使」。涉外人士指出，林佳龍繼任命曾任國立台灣交響樂團團長的「音樂大使」劉玄詠出任駐奧地利代表後，由林昶佐擔任駐芬蘭代表，將有助於提升台灣在歐洲的能見度。

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