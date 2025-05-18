定義中國「境外敵對勢力」》專家：賴在變局中選對邊 好的第一步

黑熊學院首席顧問何澄輝昨表示，總統賴清德明確將中國定義為「境外敵對勢力」，透露出在變局中「選對邊」訊號，是好的第一步。（記者方賓照攝）

2025/05/18 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕美國川普總統二．○強勢回歸，美中競爭格局再度強化，黑熊學院首席顧問何澄輝昨表示，台灣已置身「完美風暴」的中心，川普重返後，中國國家主席習近平的第三屆任期高度不安，內部整肅軍系、經濟困頓，外部信任瓦解，其行徑更趨激進，對台構成實質且不斷升高的戰略威脅；台灣應正確選擇戰略方向、積極準備應對，總統賴清德明確將中國定義為「境外敵對勢力」，透露出在變局中「選對邊」訊號，是好的第一步。

2027習若續任 台海衝突機率恐達八成

賴總統執政即將滿週年，台灣獨立建國聯盟昨舉辦「青鳥到大罷免：賴清德執政周年檢視與展望」座談。台灣國家聯盟副秘書長李明峻指出，台灣應把握國際結構鬆動的時機，積極展現自主性。民進黨雖失去國會過半優勢，但透過大罷免與補選，或有望重新掌握主導權，內部政治自我調整與人民覺醒，為險峻國際局勢帶來突破可能，台灣若能穩住內部、掌握策略節奏，未來三年恐將成為重要的轉型契機；他呼籲國人「好好準備，迎向轉機」。

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台灣智庫諮詢委員賴怡忠指出，二○二七年中國領導人習近平若成功續任，其任內台海衝突機率恐達八成，台灣的「終局問題」將在二○三二年前浮現，且不能僅以「維持現狀」方式就可化解。

至於軍事風險，賴提醒，未來台海若爆發戰爭，可能經由封鎖、封海等階段升高為全面衝突，其推動者未必是中國，也可能是俄羅斯。俄方若藉由挑動西太平洋衝突牽制美中，讓台灣淪為主戰場，影響範圍不只限於台海，也可能涵蓋南海與東海。他指出，當前最迫切的準備並非政策調整，而是戰略思維的更新與具前瞻性的規劃。

針對中國升高對台灰帶衝突，包括中國人民偷渡情況頻傳，影響國安，何澄輝認為，由於中國內部經濟嚴重惡化，近期個案是中國人「潤」到台灣可能性較高。不過他示警，每年四、五月是台灣海峽風浪最適宜渡海，且桃園觀音一帶海灘皆列於我國防戰略中的「紅色海灘」。

何強調，台灣未來面臨的所有衝突，可能都會從灰色地帶襲擾開始，這對中國而言也是更可控的方式。海巡亟需投入更多量能，或者透過無人科技協助，達到執法效率和有限資源的最佳平衡。

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