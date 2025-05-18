劍橋演講》蔡英文：貿易與安全同盟 須重新平衡、分擔責任

前總統蔡英文十六日於英國劍橋大學演說指出，全球安全與貿易秩序充滿不確定性，更加凸顯民主同盟的重要。（蔡英文辦公室提供）

2025/05/18 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕正在英國訪問的前總統蔡英文，當地時間十六日於劍橋大學演說指出，全球安全與貿易秩序持續變動、充滿不確定性，但這更加凸顯民主同盟的重要。過去數十年來建立的貿易與安全同盟，如今都必須重新平衡與分擔責任。或許有人認為，美國對民主盟友的要求比以前更嚴格，但我們應該理解，安全本來就是需要共同投入與承擔的工作。台灣始終是國際社會值得信賴的夥伴，任何威脅都無法動搖台灣捍衛民主、貢獻國際的決心。

捍衛民主這條路 沒有搭便車的空間

蔡英文十六日於劍橋與台灣旅英科技、產業及學術界專業人士餐敘，隨後參訪劍橋大學，並出席由劍橋大學地緣政治中心主辦的座談會，發表題為「在新世界秩序中捍衛民主」演說。

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蔡英文說，我們正處於一個關鍵的轉捩點，全球互動的規則已經改變，民主國家也必須順應這樣的變化，調整我們的集體策略。威權擴張不應被鼓勵，與威權妥協，只會助長他們的侵略性與野心。

除了威權的挑戰，她指出，我們同時也必須面對一個全新的國際秩序。許多過去數十年來建立的貿易與安全同盟，如今都必須重新平衡與分擔責任。例如，美國川普總統與現任政府一再呼籲，民主盟友應承擔更多責任，加大對區域安全的投入。這提醒我們，全球民主國家更需要攜手合作，共同維護自身的安全。

蔡英文強調，換句話說，民主同盟的重要性，現在比以往更加關鍵。無論印太或歐洲地區的集體安全，雖然仍與美國利益密切相關，但對全球和平與穩定也有決定性影響。我們正在經歷一場重整的過程，目的是提升個別與集體的能力，並在各方之間更合理分擔責任。或許有人認為，美國對民主盟友的要求比以前更嚴格，但我們也應該理解，安全本來就是需要共同投入與承擔的工作。

理解美國對盟友要求 台願共同承擔

她並說，捍衛民主，是有代價的。這條路上沒有搭便車的空間，在這樣的挑戰中，台灣隨時準備好成為夥伴，共同強化我們的韌性。

蔡英文表示，台灣，對區域與全球安全是不可或缺的存在。不只因為台灣是全球科技供應鏈的重要環節，更因為台灣位居戰略要地。失去台灣，整個區域將變得更不安全，也更難以防衛。在這個全球秩序重塑的關鍵時刻，台灣始終是國際社會值得信賴的夥伴。台灣的可靠，不是靠一句口號，而是靠我們在巨大壓力下，始終如一的行動。

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