談國家安全 盧秀燕：支持增加國防預算

台中市長盧秀燕昨出席活動時受訪表示，軍事及國防安全非常重要，支持我國增加國防預算。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/18 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕台中市長盧秀燕昨出席淡江大學國際事務與戰略研究所舉辦的「第二十一屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」。盧秀燕表示，軍事及國防安全非常重要，支持我國增加國防預算；而在日益複雜的全球險峻局勢下，要擴大國家安全的面向，做好全面性準備工作，國家要跟人民溝通，大家一起全力以赴。

盧秀燕說，雖然在地方政府服務，還是會關心國際情勢變化、國家安全戰略與國防政策。這十年來世界的變動，印證國家安全政策的擬定、實施、準備因應非常重要；尤其現今全球險峻局勢下，國家安全更加複雜困難，必須做好全面性的準備工作，沒有辦法排序跟選擇。

請繼續往下閱讀...

國安不是國安會、國安局、國防部的事 須各部會全面性準備

盧指出，國家領導者可能會在治理過程中選擇政策的重要性，排列優先次序，例如軍事安全第一、資安第二、能源第三等，但現在所面臨的世界，國家安全的面向沒辦法排序及選擇，必須全面性地準備；換句話說，國家安全的工作不是只有國安會、國安局、國防部的事情，金管會、財政部、衛福部通通要準備。

盧秀燕強調，勿恃敵之不來，恃吾有以待也，平常的整備功夫，國家要跟人民溝通，大家一起全力以赴。她特別提到，軍事及國防安全也非常重要，支持我國增加國防預算。

對於美國總統川普稱未來二至三週將為美國貿易夥伴訂出新的關稅稅率，盧說，國際局勢本來就是變動的，美國關稅的發展過程中，在短短一個月內忽高忽低，不斷變動，戰略的意義在如何預先判斷做假想，擬定戰略、政策及因應方案，剛好在這次關稅戰中顯現出來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法