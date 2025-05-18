520前談兩岸 賴清德：中國應重新思考對台政策

賴清德總統就職將滿一年，他於昨日播出的「敏迪選讀」網路頻道專訪中說，台灣對中國很有善意，中國應該重新思考其政策。 （總統府提供）

2025/05/18 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統就職將滿一年，針對中國對台升高文攻武嚇，他於昨日播出的「敏迪選讀」網路頻道專訪中說，中國一定要去思考，他對台灣採取這種策略很多年了，真的是中國所需要的嗎？

因應川普對等關稅 「有決心為國家爭取最好的情況」

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他並說，美國講得很清楚，中國是美國最大的挑戰，也是美國最大的威脅。最近美國川普總統與國防部長等美國官員都不斷講，把力量移到印太，阻止中國勢力的擴張。形成這樣的結果，真的是對中國比較有利嗎？這樣的結果，對中國不利、也不是中國預期想要的，是不是應該調整？台灣是一個與人為善的社會，也很有善意，中國應該要重新思考他的政策。

針對川普總統上台後的政策，賴清德認為，台美關係持續深化，沒有因為川普上來之後而停止，固然他對拜登總統有諸多批評，但對台政策其實沒有改變，而且持續加強。

針對未來川普的「對等關稅」若仍對台課徵超過十％以上關稅要如何應對？賴清德說，談判目的就是要避免這種情況的產生。被追問是否很有信心？他說，這一定要有信心，因為，如果關稅高，對台灣經濟影響很大，也不利印太區域的和平穩定。川普總統與內閣不斷強調印太重要性，台灣位處第一島鏈，角色非常重要。我們有決心為國家爭取最好的情況。

針對台海情勢，賴清德指出，這二、三十年來，即便是馬英九前總統執政時間，中國軍費也沒有一年少過，部署的飛彈每一年都在增加，藏在這國家政策後面，其實是想跨進西太平洋，跟美國一較長短，也想要改變國際以規則為基礎的世界秩序，這是中國真正的目標。

再籲北京 正視中華民國存在的事實

他強調，中國一定要思考，對台灣採取這種策略已很多年了，情況變成這個樣子，真的是中國所需要的嗎？中國在美國的支持之下加入世界貿易組織，美國人是把中國當作夥伴，後來變成競爭，現在變成威脅，最近美國川普總統與國防部長等美國官員都不斷講，要把力量移到印太，阻止中國勢力的擴張，中國二、三十年來對台與對外的策略，形成這樣結果，真的是中國想要的嗎？如果不利，是不是應該要調整？

至於兩岸是否「先談判再說」，賴清德認為，應該要正視中華民國存在的事實，也要尊重台灣人民追求民主、自由、人權的生活方式。中國是個大國，好比說你的公司比較大，我的公司比較小，我要跟你做生意，你就說公司給我，我再跟你做生意，不能這樣子啊。而且說你一定要變成是我的一部分，這不行啦，台灣是民主社會，人民是國家的主人，人民不會接受的。

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