父子搭橡皮艇偷渡 中國男收押 桃園觀音上岸 17歲兒責付收容

中國籍宋姓父子檔搭乘橡皮艇，在桃園市觀音海水浴場左側沙灘上岸。（取自網路）

2025/05/18 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國籍四十一歲宋姓男子與十七歲兒子，涉嫌共乘三．三公尺長的橡皮艇偷渡到我國，十五日下午四點多於桃園市觀音海水浴場左側沙灘上岸，翌日上午八點多，海巡署北部分署獲報逮回兩人，他們供稱「為了投奔自由」，但已觸犯「入出國及移民法」的「大陸地區人民未經許可進入台灣地區」罪嫌，桃園地檢署訊後向桃園地方法院聲押宋男獲准，其子則責付海巡署轉送移民署桃園市專勤隊收容。

供稱遭中國迫害 投奔自由

觸犯移民法等罪 羈押禁見

宋男供稱，自己在中國遭到迫害，父子冒險從中國福建省平潭縣搭橡皮艇來台，就是為了投奔自由。北分署查扣橡皮艇，在艇上發現飲用水、兩桶油、三件救生衣。桃檢檢察官訊後向桃院聲請羈押，法官昨天下午裁定宋男羈押兩個月，並禁止接見、通信。

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法官認為，宋男否認犯行，但依證據已足認其犯罪嫌疑重大，所涉罪名範圍待調查確認；宋男供稱抵台後曾在沙灘住了一晚，顯無固定居所，已有事實足認他有逃亡之虞，有羈押必要，否則難以確保後續偵查、審判或執行程序能順利進行。

至於宋男的兒子移送少年法庭後，責付海巡署再轉送移民署桃園專勤隊，法官說明，少年觸法嫌疑重大，但他與父親同住，本件行為難有選擇的可能，衡酌少年的身心發展與涉案情節，故命責付。

桃園專勤隊依少年事件處理法，在社工陪同下對宋少完成複訊筆錄，因他是第一次來台，在台沒有親友，無法找到適當人士具保，考量他身分特殊，恐涉國安疑慮，未來有再出庭應訊的必要，在他被處分強制出境之前，予以收容。

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