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    《桃園》罷免二階可疑連署 桃市選委會寄查詢單

    罷免桃園市第五選區立委呂玉玲二階連署完成，罷團工作人員將連署書送抵桃園市選委會。（資料照）

    罷免桃園市第五選區立委呂玉玲二階連署完成，罷團工作人員將連署書送抵桃園市選委會。（資料照）

    2025/05/17 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立委第一到第六選區罷免作業都已經完成二階送件，桃園市選舉委員會收件後，必須於四十天內完成清查；針對有疑義連署，選委會已依規定寄送查詢單，請民眾接到信函勾稽確認、簽名後寄回，另查詢單採「廣告回信」方式，民眾寄回時無須再黏貼郵票直接投遞即可。

    收件後須於40天內完成清查

    選委會工作人員整理連署書時，發現同一個里連署書出現簽名筆跡雷同情形，懷疑是抄名冊，依據「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」及「公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知」，寄送查詢單向當事人確認是否為本人簽名或蓋章。

    接獲查詢單民眾 請於23日前回函

    桃園市選委會表示，民眾若接獲查詢單，請於五月廿三日前回函，若勾選「否」者，選委會收到信函後刪除連署，若當事人未回復或未於期限內回復查詢單，選委會將本於法規綜合其他事實依職權認定，但也不會僅因當事人未回復或未於期限內回復查詢單，作為連署人名冊予以刪除之事由。

    無需郵資 查詢單直接投遞即可

    選委會也提到，查詢單採用「廣告回信」方式，民眾寄回時，無須再黏貼郵票或支付郵資，直接投遞即可，也請民眾確認查詢單上，是否印有「桃園市選舉委員會橢圓戳章」及地址為「桃園市桃園區成功路三段一一五巷一○○號」，以確保回復無誤。

    選委會也提到，桃園市目前有六件不同罷免案進入二階連署階段，選委會就六罷免案收受連署書分別進行連署人名冊查對，寄送查詢單屬個別作業，六罷免案之間並無關聯。

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